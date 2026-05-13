A Marinha de um país da Asia deu um passo significativo em sua modernização militar com a incorporação do PNS Hangor, o primeiro submarino da classe Hangor fabricado pela China.

Essa aquisição marca um avanço importante na capacidade naval do país e faz parte de um programa mais amplo de expansão da frota, que inclui a entrega de mais submarinos até 2028.

O PNS Hangor é o primeiro de um total de oito submarinos encomendados pelo Paquistão à China. Os outros sete submarinos estão sendo construídos na cidade de Sanya, na ilha de Hainan, com previsão de entrega até 2028.

Com a entrada em operação do PNS Hangor, o Paquistão passa a contar com quatro submarinos equipados com tecnologia de propulsão independente de ar (AIP), que permite operações submersas prolongadas sem a necessidade de emergir para recarregar baterias.

Vantagens da Tecnologia AIP

A tecnologia AIP é um diferencial estratégico na guerra submarina moderna, permitindo que os submarinos operem de forma mais furtiva e por períodos mais longos. Essa capacidade torna os submarinos mais difíceis de detectar por sistemas de sonar adversários, o que é crucial em um ambiente geopolítico tenso como o da região.

Com a conclusão das entregas de submarinos, a frota paquistanesa poderá chegar a um total de 11 unidades, fortalecendo sua posição no Mar da Arábia. A relação entre China e Paquistão no setor de defesa não é nova, mas o programa da classe Hangor representa uma das colaborações mais ambiciosas até agora.

A China se consolidou como a principal fornecedora de equipamentos militares ao Paquistão, abrangendo desde tecnologia nuclear até plataformas navais e aeronaves de combate. Essa aliança é vista como uma resposta ao fortalecimento da presença militar da Índia na região, que conta com apoio dos Estados Unidos e de aliados ocidentais.