A Lei 7.866, promulgada em 6 de maio de 2026, estabelece que todas as mulheres grávidas no Distrito Federal devem passar por uma avaliação psicológica durante o pré-natal. Essa medida visa identificar a propensão ao desenvolvimento de depressão pós-parto, considerando os fatores de risco associados a essa condição.

O objetivo principal da avaliação psicológica é detectar precocemente gestantes que possam estar em risco de desenvolver depressão pós-parto. A lei determina que aquelas identificadas como propensas devem ser encaminhadas imediatamente para aconselhamento e psicoterapia.

Isso é crucial, pois a depressão pós-parto pode ter consequências sérias tanto para a mãe quanto para o bebê, afetando o vínculo afetivo e o desenvolvimento da criança.

Contexto da Legislação

A nova legislação foi aprovada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal após a derrubada do veto do Governo do Distrito Federal (GDF). O projeto foi proposto pelo deputado distrital Jorge Vianna (Democrata), que enfatizou a importância de oferecer suporte psicológico às gestantes.

A depressão pós-parto é uma condição que pode causar profunda tristeza e desespero logo após o parto. Em casos mais graves, pode evoluir para psicose pós-parto, uma forma extrema da condição.

A literatura médica aponta que a depressão pós-parto não apenas prejudica a mãe, mas também pode impactar o desenvolvimento social e emocional da criança, resultando em sequelas que podem perdurar na infância e adolescência.

Até recentemente, acreditava-se que apenas as mulheres eram afetadas pela depressão pós-parto. No entanto, pesquisas recentes indicam que homens também podem desenvolver essa condição.

O reconhecimento dessa realidade é fundamental para promover um ambiente de apoio que beneficie tanto as mães quanto os pais, permitindo que todos os cuidadores recebam a assistência necessária.

A implementação da Lei 7.866 é um passo importante na direção de garantir que as gestantes no Distrito Federal tenham acesso a cuidados psicológicos adequados, contribuindo para a saúde mental e o bem-estar das famílias.==