Manter os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) tornou-se uma medida essencial para milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade social.

Administrado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), o sistema funciona como a principal porta de entrada para mais de 30 programas sociais oferecidos pelos governos federal, estadual e municipal.

Ter o cadastro regularizado é uma exigência para acessar benefícios que vão desde a transferência de renda até auxílios voltados para moradia, educação e inclusão social. Além disso, o CadÚnico também garante acesso a descontos em serviços básicos, como energia elétrica e abastecimento de água.

Créditos: Agência Brasil

Benefícios importantes são vinculados ao CadÚnico

A importância do cadastro está diretamente ligada à ampla rede de programas que utilizam suas informações para selecionar beneficiários. Entre os principais estão:

Bolsa Família: principal programa de transferência de renda do país, que utiliza exclusivamente os dados do CadÚnico para concessão e manutenção do benefício.

principal programa de transferência de renda do país, que utiliza exclusivamente os dados do CadÚnico para concessão e manutenção do benefício. Auxílio Gás: contempla famílias de baixa renda com o valor destinado à compra do botijão de gás de 13 kg.

contempla famílias de baixa renda com o valor destinado à compra do botijão de gás de 13 kg. Tarifa Social de Energia Elétrica e de Água: oferece descontos que podem chegar a 65% na conta de luz, além de condições especiais para o fornecimento de água.

oferece descontos que podem chegar a 65% na conta de luz, além de condições especiais para o fornecimento de água. Isenções de taxas: permite a gratuidade na inscrição de concursos públicos federais e do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

permite a gratuidade na inscrição de concursos públicos federais e do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). ID Jovem: documento digital que garante meia-entrada em eventos culturais e esportivos, além de passagens interestaduais gratuitas para jovens de baixa renda.

Quem pode fazer o cadastro?

O principal critério para inclusão no CadÚnico é a renda familiar. O programa é destinado, prioritariamente, a famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Após o cadastro, as informações passam por um processo de verificação realizado por sistemas federais integrados à Dataprev.

Esse cruzamento de dados permite confirmar a elegibilidade dos beneficiários, reduzir irregularidades e assegurar que os recursos públicos sejam direcionados a quem realmente necessita.

Para evitar bloqueios ou suspensão dos benefícios, o governo federal orienta que o cadastro seja atualizado a cada dois anos ou sempre que ocorrer alguma mudança relevante.

Entre os exemplos estão alteração de endereço, renda familiar, nascimento de filhos ou saída de integrantes da família. Manter as informações corretas é a melhor forma de garantir a continuidade do acesso aos programas sociais.