Quem acompanha a expectativa por um novo concurso do Banco do Brasil em 2026 costuma ter uma dúvida principal: quanto pode ganhar um funcionário da instituição. Embora o salário inicial seja um dos pontos mais observados, a remuneração total pode ficar significativamente maior ao longo do ano.

De acordo com as informações divulgadas, o principal cargo ofertado é o de escriturário, função que pode ser exercida como agente comercial ou agente de tecnologia da informação. Em ambos os casos, a exigência é ter concluído o ensino médio.

Após os primeiros 90 dias de experiência, o salário-base passa a ser de aproximadamente R$ 4.314,69. Segundo a especialista em concursos Maria Luísa Cerqueira, mentora do Concurseiro Zero1, muitos candidatos analisam apenas esse valor e acabam deixando de considerar outras parcelas recebidas mensalmente.

Além do vencimento principal, os funcionários contam com auxílio alimentação de R$ 924,47 e auxílio refeição de R$ 1.173,12. Somados, os benefícios chegam a R$ 2.097,59 por mês. Já os descontos incluem INSS, imposto de renda, contribuição opcional para a PREVI e participação no plano de saúde da CASSI.

Considerando os descontos informados e também a contribuição para a previdência complementar, o salário líquido fica em torno de R$ 3.249,52. Com a inclusão dos benefícios de alimentação e refeição, o valor mensal mínimo recebido pode alcançar aproximadamente R$ 5.347.

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Outros valores que aumentam a remuneração

Outro fator que contribui para elevar os ganhos é a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), paga normalmente duas vezes por ano. Os repasses costumam ocorrer em setembro, referente ao primeiro semestre, e em março, relativo ao segundo semestre, com valores que têm ficado entre R$ 20 mil e R$ 25 mil brutos anuais.

O Banco do Brasil também oferece benefícios como gratificação de caixa para determinadas funções, previdência complementar pela PREVI, plano de saúde da CASSI, auxílio-creche e programas ligados ao desempenho. Com jornada de seis horas diárias para escriturários, Maria Luísa Cerqueira afirma que a remuneração anual pode superar R$ 88 mil, o que representa uma média mensal acima de R$ 7 mil.