Uma prefeitura brasileira convocou as famílias que recebem o Bolsa Família para participar de um procedimento de pesagem, parte das condicionalidades de saúde obrigatórias do programa.

Esta ação em Varginha é essencial para garantir que os beneficiários cumpram as exigências relacionadas ao acompanhamento nutricional, à atualização do cartão de vacinas das crianças e à realização do pré-natal para gestantes.

Documentos Necessários

Os beneficiários devem se dirigir à unidade de saúde de referência em seu território para realizar o atendimento. É imprescindível que apresentem alguns documentos no momento do comparecimento. Os documentos exigidos incluem o Cartão de Vacinas, o Cartão do SUS e o CPF.

As pesagens e o acompanhamento nutricional são realizados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, com horários específicos para cada localidade. Por exemplo, a UBS Novo Tempo atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30.

Já a UBS Vargem oferece atendimento das 7h às 17h, também de segunda a sexta. Outros locais, como a UBS Santa Mônica, têm horários variados, atendendo em turnos diferentes ao longo da semana.

Cada UBS possui um cronograma de atendimento distinto, que deve ser respeitado pelos beneficiários. A UBS Girassol, por exemplo, atende de segunda a quinta-feira, das 7h às 11h, e em horários alternados nas tardes.

A UBS Zona Rural tem um horário de atendimento das 7h às 12h, enquanto a UBS Fátima I atende em horários específicos durante a semana. Essa diversidade de horários visa facilitar o acesso dos beneficiários aos serviços de saúde.

A pesagem é uma etapa crucial para monitorar a saúde das famílias atendidas pelo Bolsa Família. O acompanhamento nutricional ajuda a identificar necessidades específicas e a garantir que as crianças e gestantes estejam recebendo os cuidados necessários. A atualização do cartão de vacinas também é fundamental para prevenir doenças e garantir a saúde da população.