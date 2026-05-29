O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está promovendo um importante mutirão em um município localizado no Paraná, com o objetivo de acelerar o atendimento aos segurados que aguardam perícia médica ou avaliação social.

Esta ação faz parte da maior força-tarefa organizada pelo INSS em 2026, visando facilitar a análise de benefícios previdenciários e assistenciais em todo o Brasil. O evento ocorrerá neste final de semana, nos dias 30 e 31 de maio, oferecendo uma nova oportunidade para aqueles que precisam desses serviços.

Vagas disponíveis

Durante o mutirão, Foz do Iguaçu disponibilizará 544 vagas extras para atendimento. Essa iniciativa é parte de uma mobilização nacional que, ao todo, oferecerá mais de 59 mil vagas em diversas regiões do país.

Os beneficiários poderão acessar serviços essenciais para a concessão de benefícios como auxílio por incapacidade temporária, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e aposentadorias por invalidez. O Paraná é a região com o maior número de vagas disponíveis na Região Sul, totalizando 4.375 atendimentos extras.

Municípios como Curitiba, Araucária, Colombo, Londrina e Ponta Grossa também estão incluídos na lista de cidades que receberão o mutirão. Esse aumento no número de atendimentos visa enfrentar os desafios enfrentados pela Previdência Social, especialmente a demora na análise de pedidos pendentes.

Agendamento e documentação

Os atendimentos durante o mutirão serão realizados exclusivamente mediante agendamento prévio. Os segurados podem marcar horário pelo aplicativo Meu INSS ou pela Central Telefônica 135.

É importante que os usuários acompanhem a confirmação do atendimento e compareçam à agência com a documentação necessária, incluindo relatórios médicos atualizados e comprovantes exigidos para cada tipo de benefício solicitado.

Essa força-tarefa é uma resposta às crescentes demandas sobre a Previdência Social, especialmente em áreas urbanas, onde o volume de requerimentos aumentou consideravelmente.