O Palmeiras teve sete jogadores de seu elenco convocados para a disputa da Copa do Mundo de 2026. O Verdão é o segundo clube brasileiro com o maior número de representantes, ficando atrás apenas do Flamengo, que liberou ainda mais atletas para o principal torneio de futebol do planeta.

Ao todo, o Rubro-Negro conta com nove selecionados: Danilo, Lucas Paquetá, Alex Sandro e Léo Pereira, convocados pela Seleção Brasileira; Arrascaeta, De La Cruz e Varela, convocados pela Seleção do Uruguai; além de Carrascal, convocado pela Colômbia, e Plata, chamado para defender o Equador.

Além das peças do elenco principal, o Fla ainda teve Léo Nannetti convocado para treinar com o time de Carlo Ancelotti. O jovem goleiro de 18 anos de idade é considerado um prodígio das categorias de base rubro-negras e vem ganhando cada vez mais destaque ao longo de sua formação.

Créditos: Gilvan de Souza/Flamengo

O Palestra, por sua vez, será representado no certame pelos seguintes jogadores: Flaco López (Argentina), John Arias (Colômbia), Gustavo Gómez (Paraguai), Maurício (Paraguai), Ramón Sosa (Paraguai), Joaquín Piquerez (Uruguai) e Emiliano Martínez (Uruguai).

Palmeiras e Flamengo jogam com desfalques

Devido às convocações, tanto o Verdão quanto o Fla entrarão em campo desfalcados de algumas de suas principais peças no fim de semana. Antes da pausa no calendário para a realização da Copa, acontecerá a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Neste sábado (30), o Mengão enfrenta o Coritiba, no Maracanã. Já no domingo (31), o Palestra receberá a Chapecoense, no Allianz Parque. São duas partidas importantes na briga pelo título da competição nacional.

Os comandados do técnico Abel Ferreira lideram o torneio, com 38 pontos conquistados, e são seguidos pelos comandados de Leonardo Jardim, com 31. A equipe carioca, porém, tem um jogo a menos e pode diminuir essa distância para apenas quatro pontos.