O Bolsa Família é um dos programas mais procurados pelos brasileiros que necessitam de auxílio. Já aqueles que fazem parte do programa social, tem uma notícia importante, com um pequeno aditivo no valor recebido.

Trata-se do Benefício Variável Familiar (BVF), que garante o pagamento adicional de R$ 50 por integrante da família que se enquadre em critérios específicos do programa.

Créditos: Agência Brasil

Quem tem Bolsa Família recebe esse valor extra?

Além do valor básico do Bolsa Família, algumas famílias podem receber um adicional de R$ 50 por integrante que se enquadre nos critérios do Benefício Variável Familiar (BVF). O benefício complementar é concedido para cada integrante da família que pertença a uma das seguintes categorias:

Crianças e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos incompletos;

Gestantes;

Nutrizes, ou seja, mães que estejam amamentando bebês de até seis meses de idade.

Dessa forma, uma mesma família pode receber mais de uma parcela adicional, dependendo da quantidade de integrantes que atendam aos requisitos estabelecidos pelo programa.

Pagamento já confirmado em junho

O calendário do Bolsa Família de junho já foi definido pelo governo federal. Os depósitos começam no dia 17 e serão realizados de forma escalonada, conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário, seguindo até o dia 30 do mês.

Têm direito ao programa as famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda mensal de até R$ 218 por pessoa. A inclusão no benefício ocorre após análise das informações cadastradas pelo governo.

Em maio, o Bolsa Família contemplou cerca de 19,08 milhões de famílias em todo o país, alcançando aproximadamente 49,57 milhões de pessoas. O valor médio pago foi de R$ 678,01 por família, totalizando um investimento de R$ 12,9 bilhões.

Calendário de pagamentos de junho

NIS final 1: 17 de junho

NIS final 2: 18 de junho

NIS final 3: 19 de junho

NIS final 4: 22 de junho

NIS final 5: 23 de junho

NIS final 6: 24 de junho

NIS final 7: 25 de junho

NIS final 8: 26 de junho

NIS final 9: 29 de junho

NIS final 0: 30 de junho

Os pagamentos seguem essa mesma dinâmica ao longo do ano, com exceção de dezembro, quando o cronograma costuma ser antecipado em razão das festas de fim de ano.

Como se cadastrar no Bolsa Família

Para participar do programa, é necessário estar inscrito no Cadastro Único. O cadastro pode ser realizado nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou em outros postos de atendimento da assistência social do município, mediante apresentação do CPF ou do título de eleitor do responsável familiar.

Mensalmente, o governo analisa os registros do CadÚnico e seleciona automaticamente as famílias que atendem aos critérios do programa. Quando aprovadas, elas recebem um cartão emitido pela Caixa Econômica Federal, enviado para o endereço informado no cadastro.

Como receber o benefício

Os valores podem ser movimentados por diferentes modalidades, incluindo:

Poupança Social Digital;

Conta-corrente;

Conta especial de depósito à vista;

Conta utilizada pela plataforma social do programa.

O saque pode ser realizado em agências da Caixa, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e também por meio do aplicativo Caixa Tem. Para continuar recebendo o Bolsa Família, as famílias precisam cumprir algumas condicionalidades estabelecidas pelo programa:

Crianças de 4 e 5 anos devem ter frequência escolar mínima de 60%;

Crianças e adolescentes de 6 a 18 anos precisam manter frequência escolar mínima de 75%;

Crianças menores de 7 anos devem seguir o calendário nacional de vacinação e realizar acompanhamento nutricional;

Gestantes devem cumprir o acompanhamento pré-natal.