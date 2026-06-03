Contribuintes que deixaram de entregar a declaração do Imposto de Renda 2026 dentro do prazo podem enfrentar uma cobrança extra da Receita Federal. Dependendo da situação, a penalidade aplicada pode alcançar até 20% do imposto devido, além de outras consequências relacionadas ao atraso.

Mesmo após o encerramento do período de envio, a obrigação de prestar contas continua existindo. Justamente por isso, a recomendação é regularizar a situação o quanto antes, evitando que a pendência gere custos maiores ou problemas adicionais junto ao órgão responsável.

Segundo as informações divulgadas pelo Gov.br, a multa para quem entrega a declaração fora do prazo é calculada com base no imposto informado pelo contribuinte. O percentual corresponde a 1% ao mês sobre esse valor, contando a partir do primeiro dia após o fim do prazo oficial.

No entanto, a cobrança não pode ser inferior a R$ 165,74. Por outro lado, também existe um limite máximo estabelecido, fazendo com que a penalidade não ultrapasse 20% do imposto devido na declaração apresentada à Receita Federal.

Quem enviar o documento em atraso recebe a informação da multa logo após a transmissão da declaração. Junto ao recibo de entrega, o contribuinte também recebe a notificação de lançamento e o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), utilizado para quitar a cobrança.

Créditos: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O que acontece após a aplicação da multa?

Depois de receber a cobrança, o contribuinte possui até 20 dias úteis para realizar o pagamento. Caso esse prazo seja ultrapassado, passam a incidir juros de mora calculados com base na taxa Selic, aumentando o valor que deverá ser desembolsado.

Por outro lado, quem discordar da penalidade aplicada pode apresentar defesa dentro do mesmo período de 20 dias úteis. Além disso, tanto o DARF quanto outras informações relacionadas à cobrança podem ser consultados novamente pelo programa do Meu Imposto de Renda, pelo aplicativo da Receita Federal ou pelo Portal de Serviços Digitais.