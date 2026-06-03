O debate sobre uma possível restrição à circulação de carros da Mercedes-Benz nos Estados Unidos ganhou força após o avanço de uma proposta legislativa que mira empresas com ligações a países considerados adversários de Washington. A discussão envolve justamente a estrutura societária da montadora e pode gerar impactos relevantes caso a medida avance.

A fabricante alemã entrou no radar do projeto mesmo sem ser o foco principal da iniciativa. A proposta foi criada com atenção especial às montadoras chinesas, mas acabou incluindo situações em que empresas mantêm relações de propriedade com nações enquadradas nessa categoria pelos Estados Unidos.

Batizado de Modernização de Veículos Motorizados, o projeto pretende limitar a atuação de companhias que possuam vínculos de propriedade com governos estrangeiros classificados como adversários. Nesse cenário, a China aparece entre os países diretamente alcançados pela proposta em análise.

No caso da Mercedes-Benz, a preocupação não está relacionada à fabricação de veículos em território americano. O ponto central da discussão envolve a participação de grupos chineses entre os acionistas da companhia, fator que passou a chamar atenção durante o debate sobre a nova legislação.

A situação ganha destaque justamente porque a presença da montadora nos Estados Unidos é antiga e consolidada. A empresa mantém operações no país há décadas e conta com estruturas industriais instaladas em estados importantes para sua atividade.

Créditos: Divulgação/Mercedes-Benz

Presença nos Estados Unidos não está no centro da discussão

Segundo as informações apresentadas, a Mercedes-Benz possui fábricas localizadas no Alabama e na Carolina do Sul. Além disso, cerca de 10 mil pessoas trabalham para a companhia em território americano, reforçando o peso de suas operações locais.

No entanto, mesmo com essa estrutura estabelecida, o tema continua em debate por causa da composição acionária da empresa. Assim, embora a proposta tenha como principal objetivo restringir fabricantes chinesas, a participação de grupos da China no quadro de acionistas colocou a Mercedes-Benz no centro das discussões sobre os possíveis efeitos da medida.