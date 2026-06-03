Quem for flagrado jogando lixo nas ruas de Tóquio passou a enfrentar uma punição imediata. A nova regra prevê multa de 2 mil ienes, valor equivalente a cerca de R$ 63, e já começou a ser aplicada em uma das áreas mais movimentadas da capital japonesa.

A medida foi adotada no distrito de Shibuya, conhecido por concentrar pontos turísticos, comércio e entretenimento. O local abriga o famoso Shibuya Crossing e tem registrado aumento das reclamações relacionadas ao descarte irregular de resíduos nas vias públicas.

De acordo com as autoridades locais, o crescimento do turismo e da circulação de pessoas contribuiu para o problema. Também foram observados mais casos de consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos e o abandono de lixo deixado por visitantes e frequentadores da região.

Para reforçar a fiscalização, até 50 agentes passarão a patrulhar os bairros de Shibuya. A campanha utiliza o slogan “se jogar lixo, perde dinheiro”, enquanto os infratores podem quitar a penalidade imediatamente por dinheiro, cartão de crédito ou QR Code.

A administração do distrito afirmou que não pretende aceitar o descarte inadequado apenas pela ausência de lixeiras. Justamente por isso, algumas áreas também passaram a prever punições para proprietários de estabelecimentos de alimentos e bebidas que não disponibilizarem recipientes para descarte.

Créditos: Magnific

Turismo recorde motivou novas medidas no Japão

A iniciativa surge em um momento de forte expansão do turismo internacional. Em 2025, o Japão recebeu 42,7 milhões de visitantes estrangeiros, número recorde que levou o governo a adotar ações para reduzir os impactos do grande fluxo de pessoas sobre comunidades e espaços urbanos.

No entanto, o debate não envolve apenas a fiscalização. A falta de lixeiras públicas continua sendo uma das principais queixas dos turistas no país. Uma pesquisa realizada pelo governo apontou que mais de 20% dos cerca de 4 mil visitantes entrevistados citaram justamente essa ausência como o maior incômodo durante a viagem.