A cidade brasileira que aparece entre os destaques mundiais em segurança também alcançou uma posição de liderança quando o assunto é qualidade de vida para as mulheres no estado. O município ficou em primeiro lugar no Índice Mulher RJ e passou a ser apontado como referência em políticas públicas voltadas à proteção, autonomia e garantia de direitos femininos.
Liderança no Índice Mulher RJ
O levantamento do Governo do Estado reuniu 61 indicadores para analisar a realidade das mulheres nos 92 municípios fluminenses. Com desempenho geral de 66,60%, Niterói terminou na primeira colocação do ranking, ficando à frente de cidades como Saquarema, Teresópolis e até mesmo do Rio de Janeiro.
O resultado reforçou justamente o conjunto de ações implantadas pela Prefeitura nos últimos anos. A cidade ampliou programas de acolhimento, fortaleceu serviços públicos e também investiu em políticas voltadas à independência financeira feminina, algo que foi levado em consideração no estudo estadual.
Entre os destaques apontados está o programa Niterói por Elas, responsável por integrar ações de diferentes áreas da administração municipal. A iniciativa atua em políticas de proteção, prevenção da violência e criação de oportunidades para mulheres em situação de vulnerabilidade.
Outro ponto citado foi o cartão Vai Mulher, criado para oferecer gratuidade no transporte público. A proposta facilita o acesso a serviços, cursos de capacitação e possibilidades de geração de renda, principalmente para mulheres que dependem de apoio social no município.
A primeira-dama e coordenadora do programa Niterói por Elas, Fernanda Neves, afirmou que o reconhecimento confirma o caminho adotado pela cidade. Segundo ela, o trabalho integrado do governo municipal tem sido fundamental para fortalecer a igualdade de gênero e construir um ambiente mais seguro e justo.
Políticas públicas e avanço nos indicadores
O Índice Mulher RJ considera áreas como saúde e bem-estar, educação, autonomia econômica, combate à violência e presença feminina em espaços de decisão. Em todas essas frentes, Niterói apresentou avanços considerados relevantes pela plataforma estadual.
A secretária municipal da Mulher, Thaiana Ívia, destacou que o resultado não surgiu de maneira isolada. De acordo com ela, existe um trabalho contínuo para ampliar direitos e fazer com que as políticas públicas realmente cheguem às mulheres que precisam do atendimento.
Ainda segundo a secretária, o fortalecimento da rede de proteção ajudou a criar condições para que mais mulheres tenham independência e segurança no cotidiano. O município também ampliou mecanismos de acolhimento e prevenção, buscando reduzir situações de risco e vulnerabilidade social.
Os reflexos dessas medidas aparecem até mesmo nos indicadores de violência. Niterói não registrou casos de feminicídio em 2026, dado que foi associado às políticas públicas voltadas à prevenção, ao atendimento especializado e ao reforço da rede de proteção feminina.
O desempenho da cidade no ranking estadual acabou ganhando ainda mais repercussão porque o município já vinha sendo citado em avaliações ligadas à segurança pública. Mesmo sem ser o foco principal do índice, esse cenário ajudou a fortalecer a imagem positiva da cidade.
Reconhecimento internacional reforça cenário
Recentemente, Niterói também apareceu como uma das cidades mais seguras do Brasil em um relatório internacional divulgado pela consultoria Gallup, em Nova York. O estudo destacou justamente a redução de crimes violentos e os investimentos realizados em tecnologia e prevenção.
O chamado “The Global Safety Report” ouviu 145 mil pessoas em 144 países. No caso de Niterói, a pesquisa apontou que a cidade conseguiu consolidar uma cultura de paz a partir da integração entre investimentos tecnológicos, ações preventivas e participação comunitária.
Apesar de o reconhecimento internacional estar ligado à segurança pública de forma ampla, o cenário acabou contribuindo para reforçar a percepção positiva sobre a qualidade de vida feminina no município. Até porque a proteção das mulheres também depende diretamente de políticas eficientes de prevenção e acolhimento.
Com isso, Niterói passou a reunir dois reconhecimentos importantes em um curto espaço de tempo. Além de liderar o Índice Mulher RJ, a cidade também ganhou visibilidade internacional por ações ligadas à segurança, consolidando sua posição como referência em políticas públicas no estado do Rio de Janeiro.
