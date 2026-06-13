Nada melhor que começar a semana com dinheiro na conta e essa é exatamente a sensação de diversos beneficiários do Bolsa Família pelo Brasil, em virtude do calendário de pagamento já confirmado.

A Caixa Econômica Federal dará início aos pagamentos de junho do Bolsa Família no dia 17. Os primeiros beneficiários contemplados serão aqueles com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1.

Os depósitos seguem o calendário escalonado adotado pelo programa, que distribui os pagamentos nos últimos dez dias úteis de cada mês. Para saber a data exata de recebimento, os beneficiários devem consultar o último número do NIS, informação disponível no cartão do programa.

Créditos: Agência Brasil

Calendário do Bolsa Família – Junho de 2026

NIS final 1: 17 de junho

NIS final 2: 18 de junho

NIS final 3: 19 de junho

NIS final 4: 22 de junho

NIS final 5: 23 de junho

NIS final 6: 24 de junho

NIS final 7: 25 de junho

NIS final 8: 26 de junho

NIS final 9: 29 de junho

NIS final 0: 30 de junho

Próximos pagamentos previstos para 2026

Julho: de 20 a 31 de julho

Agosto: de 18 a 31 de agosto

Setembro: de 17 a 30 de setembro

Outubro: de 19 a 30 de outubro

Novembro: de 16 a 30 de novembro

Dezembro: de 10 a 23 de dezembro

Quem pode receber o Bolsa Família?

O principal critério para participar do programa é possuir renda familiar mensal de até R$ 218 por pessoa. Para verificar se a família se enquadra nessa regra, basta somar todos os rendimentos da residência e dividir o valor pelo número de integrantes.

Além da renda, os beneficiários devem cumprir algumas exigências nas áreas de saúde e educação, como manter crianças e adolescentes frequentando a escola, realizar o acompanhamento pré-natal das gestantes e manter a vacinação em dia.

Quais são os valores pagos?

O Bolsa Família garante um benefício mínimo de R$ 600 por família. Além desse valor, o programa oferece adicionais específicos: