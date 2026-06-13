Rodri afirmou que abriria mão da Bola de Ouro para conquistar a Copa do Mundo de 2026 com a Espanha. A declaração do volante reforça o peso que o torneio tem para o jogador, que vê a competição como a maior meta possível dentro do futebol de seleções.

O meio-campista do Manchester City falou sobre o tema durante entrevista concedida na concentração espanhola, no Tennessee, nos Estados Unidos. Capitão da equipe nacional, ele respondeu a perguntas sobre seu futuro, o Mundial e os principais concorrentes ao título.

Um dos assuntos abordados envolveu as declarações de Enrique Riquelme, candidato derrotado nas eleições do Real Madrid, que afirmou existir um acordo para levar Rodri ao clube. O jogador, porém, tratou o tema com cautela e evitou alimentar as especulações.

Segundo ele, notícias desse tipo surgem com frequência quando o nome de um atleta ganha destaque. No entanto, Rodri garantiu que não está pensando em uma mudança neste momento e que sua prioridade continua sendo outra.

O volante explicou que seu foco está totalmente voltado para a Copa do Mundo. Além disso, lembrou que ainda possui contrato com o Manchester City e avaliou de forma positiva a temporada realizada pela equipe inglesa.

Créditos: Divulgação/Manchester City

Mundial é prioridade para o capitão espanhol

Ao comentar a possibilidade de trocar a Bola de Ouro pelo título mundial, Rodri foi direto ao afirmar que escolheria a conquista com a Espanha sem qualquer dúvida. Para ele, vencer com a seleção nacional representa algo especial e acima de qualquer premiação individual.

O jogador também destacou que o Campeonato Europeu foi o título mais importante de sua carreira até agora. Ainda assim, ressaltou que a Copa do Mundo é a maior conquista que um atleta pode alcançar e justamente por isso ocupa lugar central em seus objetivos.

Quando questionado sobre os adversários mais fortes do torneio, Rodri afirmou que várias seleções chegam em condições de disputar o título. Mesmo assim, apontou a Argentina como a equipe que mais lhe chama atenção atualmente, citando a qualidade do elenco e a força do grupo argentino, embora tenha ressaltado que todos os rivais serão difíceis.