Todo mundo que recebe salário ou até mesmo algum tipo de benefício, fica atento a questão aumento. Falando exatamente sobre esse tema, temos uma importante atualização voltada exclusivamente para quem é beneficiário do INSS, envolvendo um reajuste para 2027.

O governo federal prevê que o salário mínimo no próximo ano será de R$ 1.717, valor R$ 96 superior ao piso atual de R$ 1.621, o que representa um reajuste de 5,9%. A estimativa consta no Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027, encaminhado ao Congresso Nacional dentro do prazo legal.

O reajuste segue a política de valorização do salário mínimo adotada pelo Executivo, que considera a inflação e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para definir o novo valor.

Como o piso nacional serve de referência para aposentadorias, pensões e benefícios sociais, o aumento também impacta diretamente as contas públicas. O valor definitivo, no entanto, ainda depende da divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de novembro.

Vale lembrar que a atualização dos benefícios do INSS varia conforme o valor recebido pelo segurado. Para quem recebe um salário mínimo, o reajuste é automático sempre que o piso nacional é alterado, assegurando o pagamento do novo valor vigente.

A proposta da LDO também estabelece as metas fiscais e os parâmetros econômicos que servirão de base para a elaboração do Orçamento de 2027. O governo projeta um superávit primário de 0,5% do PIB, equivalente a R$ 73,2 bilhões, além de crescimento econômico de 2,56%, inflação de 3,04% e taxa básica de juros (Selic) de 10,55% ao ano.

Créditos: Reprodução/Agência Brasil

Outro detalhe importante que faz parte do texto

O texto ainda prevê mecanismos de controle das despesas públicas, incluindo limites para gastos com pessoal e restrições à criação de novos benefícios tributários. Pelo arcabouço fiscal, as despesas federais poderão crescer acima da inflação em até 2,5% ao ano, com limite total estimado em R$ 2,54 trilhões em 2027.

Além disso, a proposta mantém a exclusão de R$ 57,8 bilhões em despesas com precatórios do cálculo da meta fiscal, valor semelhante ao previsto para este ano. O projeto será analisado pela Comissão Mista de Orçamento e, posteriormente, votado pelo Congresso Nacional.