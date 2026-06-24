Nesta quarta-feira (24), às 16h (de Brasília), Bósnia e Herzegovina e Catar se enfrentam no Seattle Field, em Seattle, em partida válida pela terceira e última rodada do Grupo B da Copa do Mundo de 2026. Antes da bola rolar, pedimos para a inteligência artificial prever o que acontecerá no campo de jogo.

Para o Gemini, IA do Google, os europeus possuem melhores condições táticas e técnicas que os asiáticos. Por isso, a tendência é que o selecionado bósnio tome a iniciativa do duelo logo no apito inicial. Além disso, o jogo aéreo também tende a ser bastante explorado, tendo em vista as características físicas da equipe.

O Catar, por sua vez, deve apostar em uma postura mais reativa, tentando explorar as jogadas de velocidade. Mas como demonstrou grandes fragilidades na goleada sofrida para o Canadá, não deve oferecer tanta resistência. Resultado final: vitória com certa tranquilidade de Edin Dzeko e companhia.

“Previsão do Placar: Bósnia e Herzegovina 3 x 0 Catar. Analisando o retrospecto técnico e o peso tático das equipes, a Bósnia tem um elenco consideravelmente mais robusto no cenário europeu. O Catar demonstrou imensas fragilidades defensivas ao jogar sob pressão e terá dificuldades para segurar o ímpeto bósnio, que precisa vencer e tirar a diferença no saldo de gols”, aponta o Gemini.

Créditos: Instagram/Seleção da Bósnia

Grupo B chega embolado na 3ª rodada

Os países chegam para a terceira e última rodada da primeira fase com o cenário em aberto no Grupo B. Canadá e Suíça, que se enfrentam, somam quatro pontos, enquanto Bósnia e Catar somam um ponto cada um.

Pensando na tabela final da chave, tudo pode acontecer na tarde de hoje, alterando a ordem dos classificados. Os favoritos a ficar com as duas primeiras vagas são Canadá e Suíça, devido aos saldos de gols negativos de Bósnia e Catar. Mas a briga tende a ser boa e uma reviravolta não pode ser descartada.