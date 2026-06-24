O São Paulo iniciou um movimento de reorganização em sua estrutura de futebol após a saída do executivo Rui Costa. A diretoria tricolor fez um convite a Edmílson, ex-jogador do clube e campeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002, para assumir o cargo de gerente de futebol, conforme apuração da ESPN.

A proposta apresentada ao ex-volante prevê um vínculo de curta duração, válido por cerca de cinco meses, até o encerramento do ano, coincidindo com o término do mandato do presidente Julio Casares. Edmílson, no entanto, ainda analisa os termos antes de tomar uma decisão definitiva sobre o retorno ao Morumbis em função diretiva.

Como parte desse processo de transição, o ex-atleta já manteve conversas com Rafinha, que atualmente exerce a função de gerente de futebol e assumiu interinamente algumas atribuições após a saída de Rui Costa. A ideia da diretoria é manter a continuidade do trabalho enquanto avalia a reformulação do setor.

Paralelamente às movimentações internas, São Paulo e Botafogo voltaram a discutir uma possível troca envolvendo os jogadores Nahuel Ferraresi e Newton. As negociações avançaram nos últimos dias, embora ainda estejam concentradas em ajustes relacionados à divisão dos direitos econômicos entre os clubes, sem entraves considerados decisivos até o momento.

O fato de Ferraresi já estar emprestado ao Botafogo desde o início da temporada facilita o diálogo entre as partes e torna a operação mais fluida. Nos bastidores, a diretoria tricolor enxerga a possível troca como parte do processo de reestruturação do elenco para a sequência da temporada, sob comando de Dorival Júnior.

Caso o acordo seja concluído, Newton chegaria ao São Paulo para reforçar o meio de campo, setor visto como carente de opções. O volante tem perfil mais defensivo e características semelhantes às de Alisson, podendo atuar como peça de sustentação na marcação e na proteção à defesa.