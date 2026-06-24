Nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), Haiti e Marrocos se enfrentam na Arena Mercedes-Benz, em Atlanta, em partida válida pela terceira e última rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. Antes da bola rolar, pedimos para a IA antecipar o que acontecerá no campo de jogo logo mais.

Para o Gemini, inteligência artificial do Google, a zebra não terá vez. O favoritismo está todo do lado marroquino do confronto e tem tudo para ser confirmado. Superior individual e coletivamente, o time africano deve tomar conta das ações desde o apito inicial para construir a vitória sem grandes dificuldades.

A seriedade é importante para evitar qualquer tipo de surpresa e também para ir em busca da primeira colocação da chave. A equipe haitiana, por sua vez, até tentará impor algum tipo de dificuldade, se fechando ao máximo, mas não terá jeito.

“Previsão do Placar: Marrocos 3 x 0 Haiti. Os africanos devem dominar a posse de bola, encontrar os caminhos pelas pontas e construir o resultado com autoridade, carimbando a vaga para os trinta-e-dois-avos de final sem grandes sustos!”, aponta o Gemini.

Créditos: Instagram/Seleção de Marrocos

Brasil estará de olho em Haiti x Marrocos

Quem estará de olho em tudo o que acontecer na partida de logo mais é a Seleção Brasileira. Os comandados do técnico Carlo Ancelotti enfrentarão a Escócia no mesmo horário, mas dividirão as atenções com o outro duelo da chave. Os dois jogos são importantes para a definição da classificação final.

Por ter dois gols a mais de saldo, o selecionado canarinho lidera o Grupo C, com quatro pontos, ficando à frente de Marrocos. A Escócia, adversária do Brasil, tem três pontos e também chega na última rodada sonhando alto. Por essa razão, a equipe verde e amarela não pode relaxar em momento algum.