O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou uma nova rodada de pagamentos da segunda parcela do 13º salário antecipado de 2026. Os valores podem chegar a R$ 4.237,77 para aposentados e pensionistas que recebem o teto previdenciário, atualmente fixado em R$ 8.475,55.

O pagamento será realizado entre 25 de maio e 8 de junho, seguindo o calendário oficial conforme o número final do benefício. A primeira parcela foi paga junto aos benefícios de abril para cerca de 35,2 milhões de segurados.

Ela correspondeu a 50% do valor mensal e não teve descontos. Já nesta segunda etapa, alguns beneficiários poderão ter desconto de Imposto de Renda, dependendo da faixa de tributação.

Quem tem direito ao benefício

Recebem o 13º salário antecipado os segurados que tiveram, em 2026, benefícios como aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, salário-maternidade e auxílio-reclusão. Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e da Renda Mensal Vitalícia não têm direito ao abono.

O calendário da segunda parcela será dividido conforme o número final do benefício: final 1 recebe em 25 de maio; final 2 em 26 de maio; final 3 em 27 de maio; final 4 em 28 de maio; final 5 em 29 de maio; final 6 em 1º de junho; final 7 em 2 de junho; final 8 em 3 de junho; final 9 em 5 de junho; e final 0 em 8 de junho. Quem recebe um salário mínimo terá prioridade.

Em 2026, os benefícios acima do piso tiveram reajuste de 3,90%. O salário mínimo nacional foi fixado em R$ 1.621. Atualmente, cerca de 21,9 milhões de pessoas recebem o piso previdenciário, enquanto 12,2 milhões recebem acima desse valor. O extrato pode ser consultado no aplicativo ou site Meu INSS.