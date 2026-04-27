Muitos brasileiros ainda aguardam movimentações importantes neste fim de mês, especialmente quando o assunto envolve valores que fazem diferença direta no orçamento. No entanto, nem todos sabem exatamente quando os pagamentos serão realizados, o que acaba gerando dúvidas recorrentes. Justamente por isso, a organização do calendário se torna essencial para evitar confusões e garantir o acesso correto aos valores.

O pagamento em questão é do Bolsa Família, que já tem datas definidas para parte dos beneficiários ainda em abril. Recebem neste período aqueles com NIS final 8, 9 e 0, com depósitos programados para os dias 28, 29 e 30, respectivamente. Até mesmo quem acompanha o calendário mensal precisa ficar atento a esses detalhes para não perder os prazos.

Pagamentos seguem ordem do NIS

O modelo de liberação dos valores segue uma lógica escalonada baseada no último número do NIS, o Número de Identificação Social. No entanto, essa divisão não é aleatória, já que organiza o fluxo de pagamentos ao longo dos últimos dias úteis do mês. Justamente essa estratégia evita sobrecarga no sistema e facilita o acesso dos beneficiários.

O valor mínimo garantido pelo programa é de R$ 600, mas há acréscimos que elevam a média para R$ 678,22. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o alcance neste mês chega a 18,9 milhões de famílias. Até mesmo o volume total investido chama atenção, com R$ 12,8 bilhões destinados aos pagamentos.

Créditos: Reprodução/Wikimedia Commons

Adicionais aumentam o valor recebido

Além do valor base, existem adicionais específicos que ampliam o benefício conforme a composição familiar. O Benefício Variável Familiar Nutriz, por exemplo, paga seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês de até seis meses. No entanto, esse não é o único acréscimo disponível dentro do programa.

Também há um valor extra de R$ 50 para gestantes e nutrizes, além de outros R$ 50 para cada filho entre 7 e 18 anos. Já famílias com crianças de até 6 anos recebem um adicional de R$ 150 por criança. Justamente esses complementos fazem com que o valor final varie bastante entre os beneficiários.

Para consultar informações detalhadas, como datas e valores, os usuários podem acessar o aplicativo Caixa Tem. A ferramenta permite acompanhar a conta poupança digital e verificar a composição do benefício. Até mesmo quem tem dúvidas pode utilizar o app como principal fonte de consulta.

Créditos: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Próximos pagamentos já têm calendário definido

O cronograma do mês seguinte também já foi divulgado, trazendo previsibilidade para os beneficiários. Em maio de 2026, os pagamentos ocorrerão entre os dias 18 e 29, seguindo novamente o final do NIS. No entanto, é importante lembrar que o calendário sempre respeita os últimos dias úteis do mês.

As datas começam com NIS final 1 no dia 18 de maio e seguem de forma sequencial até o NIS final 0, que recebe no dia 29. Justamente essa organização permite que todos os beneficiários saibam com antecedência quando terão acesso aos valores. Até mesmo em meses diferentes, o padrão de pagamento se mantém semelhante.

Para ter direito ao benefício, é necessário que a renda familiar seja de até R$ 218 por pessoa e que a inscrição esteja ativa no CadÚnico. No entanto, apenas estar inscrito não garante o recebimento contínuo. Justamente por isso, existem regras que precisam ser cumpridas pelas famílias.

Entre as exigências estão a frequência escolar de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, além do acompanhamento de saúde. Também são obrigatórios o pré-natal para gestantes, o monitoramento do crescimento de crianças menores de 7 anos e a vacinação em dia. Até mesmo pequenos descuidos podem impactar a continuidade do benefício.