A diferença salarial entre jogadores do futebol brasileiro costuma chamar atenção, justamente quando envolve nomes que atuam na mesma posição e disputam espaço em grandes clubes. No entanto, esse tipo de comparação ganha ainda mais destaque quando há uma negociação recente no meio do caminho.

É exatamente esse o cenário envolvendo Gustavo Gómez e Alexander Barboza, já que o defensor paraguaio recebe cerca de R$ 1,3 milhão no Palmeiras, enquanto o argentino ganhava aproximadamente R$ 650 mil no Botafogo. A diferença chama atenção justamente por ser praticamente o dobro, até mesmo considerando que ambos atuam como zagueiros.

Diferença salarial chama atenção no elenco

No Palmeiras, Gómez já é um dos principais nomes do elenco comandado por Abel Ferreira, o que ajuda a explicar o salário elevado dentro da realidade do clube. No entanto, a chegada de Barboza escancara uma diferença considerável entre jogadores da mesma posição.

A negociação entre os clubes foi concluída após o Palmeiras aceitar pagar 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 20 milhões) ao Botafogo, valor que só foi definido depois de três propostas oficiais. O acordo prevê um contrato de três temporadas para o novo reforço, consolidando a aposta do clube paulista no jogador.

Créditos: Cesar Greco/Palmeiras

Negociação antecipada mudou planos do Palmeiras

Inicialmente, o Palmeiras tinha outra estratégia para contratar Alexander Barboza, já que o clube pretendia esperar até o fim do vínculo com o Botafogo. Como o contrato do zagueiro se encerra apenas em dezembro de 2026, ele poderia assinar um pré-contrato em breve e chegar sem custos.

No entanto, o Botafogo optou por negociar o atleta imediatamente para evitar uma saída gratuita no futuro. Essa decisão acabou acelerando o processo e fez com que o Verdão antecipasse o investimento, garantindo o jogador antes do planejado.

Créditos: Cesar Greco/Palmeiras

Disputa por posição

Mesmo com a contratação, Barboza não terá vida fácil no Palmeiras, já que o clube conta com nomes consolidados na defesa. Entre eles estão Gustavo Gómez, além de Murilo, Benedetti e Fuchs.

A concorrência interna, no entanto, não diminui o peso da contratação, até porque o argentino chega após uma passagem marcante pelo Botafogo. Pelo clube carioca, ele disputou 117 partidas, marcou quatro gols e deu quatro assistências ao longo de sua trajetória.

Além disso, o defensor fez parte do elenco campeão da Conmebol Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2024, o que valoriza ainda mais sua chegada ao futebol paulista. Na atual edição do Brasileirão, ele já havia atuado em nove jogos, dentro do limite permitido para transferências.

Dessa forma, a comparação salarial com Gómez acaba sendo inevitável, justamente por envolver dois jogadores da mesma função dentro de um elenco competitivo. Ainda assim, o desempenho em campo será determinante para definir o espaço de cada um ao longo da temporada.