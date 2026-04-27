A diferença salarial dentro do futebol brasileiro segue chamando atenção, justamente em um momento em que grandes clubes analisam reforços para fortalecer seus elencos. No entanto, os valores pagos aos principais nomes mostram um contraste que pode influenciar diretamente nas negociações, até mesmo quando há interesse concreto em determinados atletas.

No Corinthians, esse cenário fica evidente ao comparar o salário de Memphis Depay com um possível alvo no mercado. O atacante holandês recebe cerca de R$ 6 milhões mensais, enquanto Victor Sá, que está na mira do clube, tem vencimentos na casa de R$ 1 milhão por mês, criando um contraste significativo dentro da realidade financeira.

Diferença salarial chama atenção no Corinthians

A disparidade entre os valores pagos evidencia justamente o tamanho do investimento feito pelo Corinthians em nomes de peso. Depay, por exemplo, representa um dos maiores salários do elenco, o que mostra a aposta do clube em jogadores de impacto imediato, até mesmo para elevar o nível competitivo da equipe.

Por outro lado, Victor surge como uma alternativa mais “acessível” dentro do padrão atual do mercado, no entanto ainda com um salário considerado alto. O valor de R$ 1 milhão mensais pode ser um fator determinante nas tratativas, já que exige planejamento financeiro e disputa com outros clubes interessados no atleta.

Além disso, o Corinthians não está sozinho na corrida pela contratação do jogador, o que naturalmente aumenta a dificuldade do negócio. Clubes como Botafogo e Vasco também monitoram a situação, elevando a concorrência e tornando o cenário ainda mais desafiador para o Timão.

Créditos: Vitor Silva/Botafogo

Interesse em Victor Sá envolve outros fatores

A possível chegada de Victor Sá ao Corinthians não depende apenas da questão salarial, justamente porque o atleta também avalia outros aspectos da carreira. Atualmente no Krasnodar, o atacante vive uma fase considerada discreta, o que pode influenciar diretamente nas negociações.

Na temporada atual, o jogador soma 31 partidas, com cinco gols marcados e uma assistência registrada. Os números não são expressivos, no entanto mostram que ele segue sendo utilizado com frequência, algo que pode pesar na decisão sobre uma eventual mudança de clube.

Mesmo assim, o interesse do Corinthians demonstra que o clube enxerga potencial no atleta para reforçar o elenco. Até mesmo o histórico positivo no futebol brasileiro, especialmente em passagem pelo Botafogo, contribui para manter o nome do jogador em pauta dentro do mercado nacional.

Créditos: Rodrigo Coca/Corinthians

Concorrência e salário podem travar negócio

O cenário envolvendo Victor Sá deixa claro que a negociação está longe de ser simples, justamente por reunir fatores que vão além do interesse esportivo. O salário elevado, somado à concorrência de outros clubes, pode dificultar um avanço mais rápido por parte do Corinthians.

Além disso, o fato de o jogador também ter sido sondado pelo Santos mostra que o mercado segue atento à sua situação. A disputa com equipes como Botafogo e Vasco tende a ser um dos principais obstáculos para qualquer acerto.

Enquanto isso, a comparação com os vencimentos de Depay reforça o contraste dentro do próprio elenco corintiano, até mesmo em um momento de busca por reforços. A diretoria precisará equilibrar investimento e estratégia, justamente para evitar impactos financeiros maiores e garantir competitividade ao time.