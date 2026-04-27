Muitos brasileiros têm buscado alternativas para reorganizar a vida financeira diante de juros altos e dívidas acumuladas, o que tem movimentado discussões importantes no país. No entanto, uma nova possibilidade começa a ganhar força justamente por permitir acesso a um recurso já existente, trazendo uma saída prática para quem enfrenta dificuldades no orçamento mensal.

A proposta em análise pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva envolve o uso do FGTS como ferramenta para quitar dívidas, algo que até então não era permitido nesse formato. A ideia é liberar até 20% do saldo disponível nas contas vinculadas, justamente para trabalhadores que atendam critérios específicos e tenham pendências financeiras com juros elevados.

Como funcionaria o novo saque do FGTS

O plano prevê que o trabalhador possa utilizar parte do saldo do FGTS para quitar dívidas como cartão de crédito rotativo e cheque especial, que possuem juros muito superiores ao rendimento do fundo. No entanto, existe uma condição importante: o valor disponível precisa ser suficiente para quitar toda a dívida, evitando que reste qualquer pendência após a operação.

A avaliação técnica considera que não faz sentido manter o dinheiro parado rendendo cerca de 3% ao ano mais Taxa Referencial, enquanto o trabalhador paga juros mensais elevados. Justamente por isso, a medida busca transformar uma dívida cara em outra mais barata, dentro de um novo modelo do programa de renegociação.

Créditos: Joédson Alves/Agência Brasil

Quem poderá acessar os valores

O benefício deve ser direcionado a trabalhadores com renda de até cinco salários mínimos, o equivalente a R$ 8.105, ampliando o alcance da medida entre a população. Até mesmo quem já aderiu ao saque-aniversário poderá participar, desde que os valores não estejam comprometidos com operações anteriores junto a instituições financeiras.

Essa iniciativa não interfere em outra proposta conduzida pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que trata da liberação de recursos para trabalhadores demitidos que optaram pelo saque-aniversário. Ou seja, são ações distintas, mas que caminham na mesma direção de ampliar o acesso ao dinheiro do fundo.

O novo programa, que faz parte da reedição do Desenrola, deve ter duração inicial de três meses e oferecer taxas de juros mais baixas, possivelmente limitadas a 1,99% ao mês. Além disso, bancos participantes terão que oferecer descontos proporcionais ao tempo da dívida, podendo chegar a até 90% em casos mais antigos.

Créditos: DIvulgação/PT

Regras e impactos para os trabalhadores

Ainda existem discussões sobre o prazo das dívidas que poderão ser incluídas, com propostas que variam entre atrasos de 61 dias até três anos. No entanto, estimativas indicam que o volume total de renegociação pode chegar a R$ 140 bilhões, considerando o público-alvo e os critérios em análise.

Outro ponto importante envolve a obrigação de declarar o saque do FGTS no Imposto de Renda, caso o contribuinte esteja dentro das regras da Receita Federal. Mesmo sendo isento de tributação, o valor precisa ser informado para justificar variações no patrimônio e evitar problemas com a malha fina.

A exigência vale para qualquer tipo de saque realizado em 2025, incluindo saque-aniversário, retirada para compra de imóvel, demissão ou outras modalidades permitidas. No entanto, apenas quem se enquadra nas regras de obrigatoriedade da declaração deverá prestar essas informações no IR de 2026.

Dessa forma, a possível liberação de parte do FGTS surge como uma alternativa relevante para milhões de brasileiros, justamente em um momento de aperto financeiro. Ainda em fase de definição, a medida pode mudar a forma como o fundo é utilizado, trazendo mais flexibilidade ao trabalhador diante de suas necessidades.