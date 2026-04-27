A movimentação nos bastidores já indica que mudanças importantes estão no radar, justamente em meio a um cenário que exige respostas rápidas dentro de campo. No entanto, o planejamento passa por ajustes pontuais e decisões que podem impactar diretamente o desempenho da equipe nas próximas competições.

No Santos FC, o técnico Cuca deixou claro que pretende atacar problemas específicos do elenco, até mesmo após identificar lacunas que vêm sendo expostas ao longo da temporada. A ideia é aproveitar a próxima janela de transferências, que abre em 20 de julho, para buscar soluções imediatas.

Lateral, volante e ataque entram no radar

Uma das principais dores de cabeça está na lateral esquerda, justamente após a grave lesão de Vinícius Lira, que obrigou o clube a acelerar processos internos. Com isso, o jovem Rafael Gonzaga foi promovido para ser opção de Escobar, mas ainda como alternativa.

No meio-campo, a função de primeiro volante também gera questionamentos, até mesmo pela falta de confiança da torcida em algumas opções disponíveis. João Schmidt e Tomás Rincón aparecem como alternativas a Willian Arão, no entanto, não conseguem convencer plenamente.

Já no setor ofensivo, a posição de centroavante segue como outra prioridade evidente, justamente pela dependência do titular. Gabigol é o nome principal, mas quando não está disponível, o time recorre a Thaciano e Lautaro Díaz, opções que ainda geram dúvidas.

Créditos: Raul Baretta/Santos

Ponta do ataque vira preocupação estratégica

Além das posições mais tradicionais, Cuca também demonstra preocupação com o lado do campo, justamente por buscar um perfil específico de jogador. A comissão técnica entende que faltam atletas com características mais verticais, capazes de partir para o “um contra um” com eficiência.

Nesse cenário, apenas Moisés atende plenamente às exigências do treinador, no entanto, a limitação de opções preocupa. Jogadores como Robinho Jr. ainda são vistos como promessas, que precisam amadurecer antes de assumir maior protagonismo.

A avaliação interna reforça que o elenco precisa de reforços que tragam justamente esse tipo de característica, até mesmo para dar mais alternativas táticas ao longo das partidas. Com isso, a busca no mercado passa a ser tratada como prioridade dentro do planejamento.

Neymar vira baixa antes de viagem

Enquanto o clube avalia reforços, uma situação inesperada chamou atenção nos bastidores, justamente às vésperas de um compromisso importante fora de casa. O meia-atacante Neymar não participou do último treinamento realizado na manhã de domingo (26), no CT Rei Pelé.

Inicialmente sem explicação oficial, a ausência gerou questionamentos, até mesmo entre torcedores e dentro do ambiente esportivo. Horas depois, o Santos informou que o jogador apresentou um quadro de virose na noite de sábado, sendo medicado e apresentando boa resposta.

Créditos: Raul Baretta/Santos FC

Mesmo com evolução, Neymar segue sob acompanhamento do departamento médico, justamente para garantir sua recuperação completa. O jogador era esperado na atividade com o restante do elenco, no entanto, acabou ficando de fora por motivos de saúde.

A delegação seguiu viagem para a Argentina, onde enfrenta o San Lorenzo pela Copa Sul-Americana, enquanto o clube mantém atenção redobrada tanto na situação clínica do atleta quanto nas movimentações do mercado.