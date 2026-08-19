O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) inicia em 25 de agosto os depósitos referentes à folha deste mês. Os pagamentos seguem até 8 de setembro, conforme o valor recebido e o número final do benefício. Quem ganha acima do salário mínimo terá de esperar até setembro.

Segurados que recebem até R$ 1.621 terão os primeiros depósitos liberados a partir de 25 de agosto. Nessa data, recebem os beneficiários cujo cartão termina em 1. Os demais pagamentos dessa faixa continuam até 8 de setembro.

Calendário começa em agosto

Em 26, 27, 28 e 31 de agosto, o dinheiro será destinado aos finais 2, 3, 4 e 5, respectivamente. Já os finais 6, 7, 8 e 9 terão depósitos em 1º, 2, 3 e 4 de setembro. O final 0 encerra o calendário em 8 de setembro.

Para consultar a data correta, o segurado deve observar o último número do cartão do benefício. O dígito depois do hífen não entra nessa identificação. Essa regra vale para definir quando aposentadorias, pensões e auxílios serão depositados.

Créditos: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Pagamentos acima do piso

Quem recebe valor superior ao salário mínimo terá os depósitos concentrados entre 1º e 8 de setembro. Os beneficiários com finais 1 e 6 recebem em 1º de setembro, enquanto os finais 2 e 7 terão o crédito no dia seguinte. O calendário avança conforme a numeração.

Em 3 de setembro, será a vez dos finais 3 e 8, enquanto os finais 4 e 9 recebem no dia 4. O cronograma para esse grupo segue até 8 de setembro. Assim, nenhum benefício acima do piso nacional será depositado ainda em agosto.

Também ficam para setembro os segurados que recebem até um salário mínimo, mas possuem cartões terminados em 6, 7, 8, 9 ou 0. Por isso, parte dos beneficiários terá um intervalo maior entre os pagamentos. A diferença decorre da organização oficial da folha.