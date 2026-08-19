Os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 2 recebem a parcela de agosto nesta quarta-feira, 19 de agosto. O pagamento integra o calendário mensal do programa. O valor mínimo é de R$ 600 por família, podendo aumentar conforme a composição familiar.

A liberação dos recursos ocorre de maneira escalonada nos últimos dias úteis de cada mês. Em agosto, os pagamentos começaram no dia 18, para quem tem NIS terminado em 1. O cronograma prossegue até 31 de agosto, quando recebem os beneficiários com final 0.

Confira o calendário de agosto

As próximas datas são 20 de agosto para o NIS final 3 e 21 de agosto para o final 4. Depois, os pagamentos seguem entre 24 e 28 de agosto, contemplando os finais 5, 6, 7, 8 e 9. O último grupo recebe em 31 de agosto.

O calendário também já prevê as datas dos meses seguintes. Em setembro, os depósitos ocorrerão entre os dias 17 e 30. Outubro terá pagamentos de 19 a 30, novembro vai de 16 a 30, enquanto dezembro terá o cronograma antecipado, entre 10 e 23.

Créditos: Lyon Santos / MDS

Quem pode receber o benefício

A principal exigência do Bolsa Família é ter renda mensal de até R$ 218 por pessoa da família. Para calcular, é preciso somar todos os rendimentos e dividir o resultado pelo número de integrantes. A família também deve estar inscrita no Cadastro Único.

A inscrição no CadÚnico, entretanto, não garante entrada automática no programa. Os dados passam por análise e o grupo familiar precisa atender aos critérios específicos. Também existem compromissos relacionados à educação, vacinação e acompanhamento pré-natal.

O benefício garante pelo menos R$ 600 por família, com adicionais conforme a situação dos integrantes. Há R$ 150 por criança de até seis anos e R$ 50 para gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. Bebês de até seis meses também podem gerar adicional de R$ 50.