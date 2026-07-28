Estudantes de Mossoró já podem iniciar o credenciamento para utilizar o Passe Livre Estudantil. A iniciativa da Prefeitura concede até quatro passagens gratuitas por dia aos beneficiários. O objetivo é facilitar o deslocamento diário até as instituições de ensino.

O atendimento presencial ocorre no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), localizado na avenida Cunha da Mota, no Centro da cidade. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, nos períodos da manhã e da tarde. O comparecimento é obrigatório para a liberação do benefício.

Quem deve fazer o credenciamento

Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, o procedimento varia conforme a situação do estudante. Quem já participa do programa e possui cadastro ativo precisa apenas comparecer ao CAC para habilitar novamente o benefício. O processo costuma ser mais simples para esses usuários.

Já os estudantes que solicitarão o Passe Livre pela primeira vez devem apresentar documentação específica. Entre os documentos exigidos estão carteira estudantil válida, comprovante de residência, comprovante de matrícula e documento oficial com foto. Depois da conclusão do credenciamento, o benefício passa a valer no dia seguinte.

O diretor executivo de Mobilidade Urbana, Luís Correia, orienta os alunos a verificarem toda a documentação antes de sair de casa. A conferência prévia reduz a possibilidade de pendências durante o atendimento. Dessa forma, o processo pode ser concluído com mais rapidez.

Créditos: Paulo Pinto/Agência Brasil

Como solicitar o benefício

A primeira etapa do pedido acontece pela internet, por meio do portal oficial do Passe Livre Estudantil. O estudante deve acessar a plataforma utilizando uma conta Gov.br. Em seguida, será necessário preencher o formulário eletrônico e anexar os documentos solicitados.

Após a análise e aprovação do cadastro, o estudante ainda deverá comparecer presencialmente ao Centro de Atendimento ao Cidadão. Essa etapa é indispensável para ativar o benefício no sistema. No caso dos veteranos, basta realizar esse credenciamento para voltar a utilizar as gratuidades.