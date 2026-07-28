Andrea Pirlo foi formalmente descartado pela Federação Italiana de Futebol para o comando técnico da seleção nacional após polêmicas. O profissional confirmou o fim de sua candidatura em mensagem pública, encerrando debates sobre sua ligação com empresas de apostas.

Enquanto o Futebol italiano busca um novo comandante, o Palmeiras acelera negociações para contratar o treinador português João Correia. O alvo da equipe paulista chega para assumir o time Sub-17 e reforçar o planejamento técnico das categorias de formação do clube.

O fim da candidatura de Pirlo: Palmeiras

A exclusão de Andrea Pirlo ocorreu após intensas críticas públicas envolvendo parcerias comerciais com uma casa de apostas russa. O treinador afirmou, em nota, que sempre respeitou as leis dos países onde trabalhou e que sua conduta não possui viés político.

Paolo Maldini e Leonardo, dirigentes responsáveis pelas buscas, tentaram nomes como Carlo Ancelotti e Pep Guardiola anteriormente. Pirlo lamentou que uma decisão estritamente esportiva tenha se transformado em um debate público sobre intenções que, segundo ele, não representam sua identidade.

Mudanças no comando das categorias de base

João Correia, de 32 anos, é o nome escolhido pelo Palmeiras para conduzir o elenco Sub-17 visando manter o alto rendimento competitivo. Artur Itiro, atual responsável pela categoria, continuará no clube atuando na equipe Sub-18 durante o restante da temporada vigente.

O português possui passagens como auxiliar técnico pelas equipes principais do Vasco da Gama, Atlético Goianiense e Cuiabá. Entre 2024 e março de 2026, Correia comandou as equipes Sub-20 e Aspirantes do Athletico-PR. Isso acaba participando ativamente de campanhas de destaque em torneios nacionais.

Desempenho atual do Verdão

O Palmeiras ocupa a terceira colocação no Brasileiro Sub-17, somando 19 pontos após nove partidas disputadas na competição. A equipe registra seis vitórias, um empate e duas derrotas, com um ataque produtivo que somou 27 gols marcados neste campeonato.

Thauan lidera a lista de artilheiros do time com cinco gols marcados até o momento. O clube busca repetir o sucesso recente, após conquistar o título da competição em 2022 contra o Grêmio e sagrou-se campeã ao bater o São Paulo por 3 a 0 na grande decisão.

A Federação Italiana de Futebol segue sem um nome definido para a vaga de treinador. O Palmeiras quer contratar João Correia para reforçar as categorias de base antes do próximo compromisso oficial do calendário.