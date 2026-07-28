Quem mantém um carro fora de uso deve ficar atento às obrigações que continuam vinculadas ao veículo. Mesmo sem circular, o automóvel permanece registrado e pode gerar cobranças como licenciamento anual e IPVA, quando aplicável. Para evitar esses custos, o Detran-SP recomenda solicitar a baixa definitiva.

O procedimento não tem custo para o proprietário e encerra o registro do veículo nos cadastros oficiais. Além de eliminar futuras cobranças, a medida permite que a sucata e algumas peças sejam comercializadas em empresas autorizadas. Essa alternativa também incentiva o reaproveitamento de materiais.

Quando a baixa é necessária

De acordo com o Detran-SP, deixar um veículo abandonado ou sem condições de uso não encerra as responsabilidades do proprietário. A permanência do registro pode resultar em novas obrigações financeiras e ainda causar impactos ambientais. Por isso, a baixa definitiva é obrigatória em situações previstas pela legislação.

Entre os casos estão veículos com perda total após acidentes, automóveis destinados à desmontagem, venda como sucata e unidades adquiridas em leilões específicos para desmonte. No Estado de São Paulo, aproximadamente 350 baixas são realizadas diariamente. O sistema conta com mais de 900 desmontes autorizados e cerca de 2 mil empresas credenciadas para vistorias.

Desde 2024, eventuais débitos existentes continuam vinculados ao CPF do proprietário mesmo após a baixa do veículo. Dessa forma, a venda da sucata pode ajudar na quitação dessas pendências. A regularização evita problemas futuros relacionados ao antigo automóvel.

Créditos: Divulgação Detran SP

Etapas para concluir o processo

A primeira etapa consiste em procurar uma Empresa Credenciada de Vistoria (ECV). Nesse procedimento, o chassi e a placa são inutilizados, sendo emitido o laudo de descaracterização. Caso o veículo não possa ser deslocado, a vistoria pode ocorrer no local onde ele estiver.

Depois de receber o laudo, o proprietário deve comparecer a uma unidade do Detran-SP ou do Poupatempo para solicitar a baixa definitiva. Com a conclusão do processo, a sucata ou determinadas peças poderão ser vendidas a um desmonte credenciado. Assim, o veículo deixa de constar como ativo nos registros.