O Palmeiras se prepara para iniciar conversas visando a renovação do contrato de um dos principais destaques de sua base. O atacante Felipe Teresa, artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20, vive a melhor fase desde que chegou ao clube e deve receber uma valorização após a sequência de boas atuações. A expectativa interna é de que as negociações aconteçam nas próximas semanas e avancem sem maiores dificuldades.

Felipe Teresa desembarcou na Academia de Futebol em outubro de 2025, pouco depois de deixar o Flamengo. Na ocasião, o Verdão optou por oferecer um vínculo mais curto, válido até setembro de 2027, para acompanhar a evolução do jogador dentro e fora de campo. Desde então, o atacante correspondeu às expectativas e se consolidou como uma das principais peças da equipe Sub-20.

Com 15 gols marcados no Campeonato Brasileiro da categoria, Felipe Teresa lidera a artilharia da competição e passou a ser observado de perto pela comissão técnica de Abel Ferreira. O desempenho do jovem reforçou os planos do clube, que já avalia iniciar sua integração ao elenco profissional a partir da temporada de 2027, caso mantenha o atual nível de rendimento.

Enquanto o Palmeiras trabalha para assegurar a permanência de uma promessa, o São Paulo pode registrar uma saída importante nesta janela de transferências. O lateral-direito Moreira recebeu uma proposta de um clube dos Emirados Árabes Unidos, e seus representantes devem se reunir com a diretoria tricolor para discutir os próximos passos da negociação.

Segundo informações divulgadas pelo jornalista André Hernan, a oferta prevê a compra definitiva dos direitos do atleta. A possibilidade é vista com bons olhos pelo São Paulo, que pode arrecadar recursos e ainda aliviar sua folha salarial. Apesar disso, as conversas ainda estão em estágio inicial, e o desfecho dependerá das próximas reuniões entre todas as partes envolvidas antes que uma definição seja anunciada.