Ativos na janela de transferências, Cruzeiro e Flamengo têm movimentado bastante o noticiário do mercado da bola nas últimas semanas. Enquanto o clube mineiro segue em sua busca por reforços visando a sequência da temporada, o time carioca observa o interesse de gigantes europeus em mais uma joia de suas categorias de base.

Na Raposa, o nome da vez é o volante colombiano Kevin Castaño, de 25 anos de idade. De saída do River Plate, da Argentina, o meio-campista vem sendo apontado como alvo de várias agremiações brasileiras e pode pintar por aqui em breve, especialmente para vestir a camisa celeste.

Em um primeiro momento, os valores colocados na mesa pelo estafe do atleta foram considerados muito elevados pela diretoria cruzeirense. Apesar disso, o interesse da agremiação belo-horizontina persiste e uma investida para tentar contratá-lo não está descartada.

Já na Gávea, o jovem talento que chama a atenção do Velho Continente é Kauan Pavuna, meia-atacante de apenas 15 anos de idade. O garoto é observado atentamente por times como Barcelona, Manchester City, Arsenal e Bayern de Munique. Contudo, pelo menos por enquanto, nenhuma proposta oficial foi apresentada.

Créditos: Instagram/Kauã Pavuna

Europeus abriram as portas para joia do Flamengo

De olho em Kauan Pavuna, os gigantes europeus abriram as portas de suas estruturas para os representantes do garoto. Recentemente, por exemplo, os pais do meia visitaram as instalações do Bayern de Munique para conhecer de perto o que o clube pode oferecer para ele no futuro.

A ideia dos europeus é atrair e ambientar o jovem jogador. O mesmo foi feito pelo Real Madrid com Endrick e pelo Chelsea com Estêvão. A partir de uma relação inicial, os times podem partir para uma eventual negociação e, posteriormente, concretização da transferência.

Além do desempenho vestindo a camisa do Flamengo, Kauan tem se destacado pelo o que vem fazendo nas categorias de base da Seleção Brasileira.