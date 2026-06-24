Cabo Verde tem chamado a atenção e isso é fácil de explicar. Afinal de contas, o país é a grande surpresa da Copa do Mundo, segurando empates com Espanha e Uruguai e sonhando com vaga na próxima fase. Falando sobre o local, a curiosidade das pessoas tem crescido e pensando nisso, temos aqui alguns fatos interessantes.

Com praias de areia clara e mar azul-turquesa que lembram cenários caribenhos, Cabo Verde é um arquipélago vulcânico localizado na costa noroeste da África. Mais do que suas paisagens paradisíacas, o país se destaca pela forte fusão entre as raízes africanas e a herança portuguesa, que moldou sua identidade cultural ao longo dos séculos.

Conhecido como o “Caribe Africano”, o arquipélago guarda características únicas que encantam viajantes do mundo inteiro. A hospitalidade do povo cabo-verdiano e o estilo de vida tranquilo fazem parte da essência local, traduzida pela palavra “Morabeza”, que representa acolhimento, gentileza e simplicidade no dia a dia.

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Onde fica Cabo Verde e o território

Cabo Verde é formado por 10 ilhas, sendo 9 habitadas, divididas entre os grupos de Barlavento e Sotavento. A diversidade de paisagens é um dos grandes destaques do país.

Enquanto Sal e Boa Vista impressionam com dunas e praias de aspecto desértico, ideais para esportes como windsurf, ilhas como Santo Antão e Fogo revelam cenários montanhosos, vales verdes e até um vulcão ativo.

Embora o português seja a língua oficial, utilizada na educação, documentos e meios de comunicação, o idioma mais falado no cotidiano é o crioulo cabo-verdiano. Resultado da mistura do português antigo com influências africanas, ele varia entre as ilhas e está presente nas conversas informais, na música e na poesia popular.

A cultura musical também é um dos pilares do país. Cabo Verde é o berço da morna, gênero musical de tom melancólico que expressa a saudade da terra natal e da vida migrante, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO. A maior referência desse estilo é Cesária Évora, conhecida mundialmente como a “diva dos pés descalços”.

Na gastronomia, o destaque fica para a cachupa, prato típico feito com milho, feijão, mandioca, batata-doce e carne ou peixe. A culinária local combina influências africanas e portuguesas, sempre acompanhada de frutos do mar frescos e do tradicional grogue, uma aguardente de cana produzida artesanalmente.

Curiosamente, Cabo Verde era desabitado até ser descoberto e colonizado pelos portugueses por volta de 1460. Sua posição estratégica no Atlântico fez do arquipélago um importante ponto de rotas comerciais, contribuindo diretamente para a formação de sua rica identidade crioula.