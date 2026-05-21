Recentemente, o Ministério da Previdência anunciou uma redução significativa na fila de espera para análise de pedidos de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Após a troca de presidência do órgão, a fila caiu 8% em apenas 15 dias, alcançando o total de 2,3 milhões de pessoas.

Este é o menor número desde janeiro de 2025, trazendo alívio para aqueles que aguardam a concessão de seus benefícios. A redução na fila é atribuída a medidas implementadas pela nova gestão do INSS.

Nos primeiros dias de maio, o sistema recebeu mais de 639 mil novos requerimentos, enquanto os servidores conseguiram concluir a análise de mais de 824 mil processos. Essas ações demonstram um esforço para agilizar o atendimento e atender a demanda reprimida que se acumulava no órgão.

Diretrizes do Ministério da Previdência

O ministro da Previdência, Wolney Queiroz, tem sido pressionado pelo presidente Lula para zerar a fila até outubro, mês das eleições. Essa meta foi uma promessa de campanha e, anualmente, o presidente reafirma a importância de cumprir essa diretriz.

Além disso, em abril, o governo restringiu novos pedidos de aposentadoria, pensão e Benefícios de Prestação Continuada (BPC), estabelecendo que um segurado não pode fazer um novo requerimento se já houver um processo em análise dentro do prazo de 30 dias.

Para aumentar a eficiência no atendimento, o Ministério da Previdência também aumentou em 15% a gratificação paga aos integrantes do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS). Essa estratégia visa motivar os servidores e melhorar a produtividade nas análises dos processos.

A combinação dessas iniciativas, incluindo o pagamento de benefícios aos servidores e a realização de mutirões de perícias, contribui para o aumento do potencial de atendimento do INSS.

A redução da fila é resultado de uma abordagem integrada que inclui diversas ações. O Ministério da Previdência destaca que a melhoria na análise de processos, junto com a contratação de novos peritos médicos, permitiu um avanço significativo na capacidade de atendimento.