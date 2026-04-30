O Governo Federal divulgou recentemente o calendário de pagamento do Bolsa Família referente ao mês de maio. Os repasses começarão a ser feitos no dia 18, segunda-feira, e se estenderão até o dia 29, podendo chegar a até R$ 900 para as famílias.

O valor-base do principal programa de transferência de renda do país é R$ 600. Mas os complementos adicionais podem fazer a quantia final chegar a R$ 900, a depender da composição familiar e das diretrizes relacionadas aos bônus, por assim dizer, que você confere abaixo:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família;

Benefício Complementar (BCO): Valor adicional para garantir o mínimo de R$ 600 por família;

Benefício Primeira Infância (BPI): Extra de R$ 150 por criança de até sete anos incompletos;

Benefício Variável Familiar (BVF): Adicional de R$ 50 para gestantes e crianças/adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos.

Créditos: José Cruz/Agência Brasil

Vale lembrar que a ordem de pagamento está atrelada ao último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Recebe primeiro quem tem NIS final 1, depois quem tem NIS final 2 e assim sucessivamente. Algumas cidades em situação de calamidade têm prioridade na fila, independente do NIS.

Veja o calendário oficial do Bolsa Família de maio de 2026:

NIS final 1: 18/05

NIS final 2: 19/05

NIS final 3: 20/05

NIS final 4: 21/05

NIS final 5: 22/05

NIS final 6: 25/05

NIS final 7: 26/05

NIS final 8: 27/05

NIS final 9: 28/05

NIS final 0: 29/05

Os pagamentos acontecem nos últimos dez dias úteis de cada mês. Os beneficiários podem consultar as informações, como datas, valor do benefício e a composição das parcelas, através do aplicativo Caixa Tem, utilizado para movimentar as contas poupança digitais do banco. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o programa alcança atualmente 18,9 milhões de famílias.