O pagamento do Bolsa Família de maio será liberado antes da data tradicional para famílias de 217 cidades brasileiras. A medida permite que os beneficiários recebam o valor já no primeiro dia do calendário, justamente por causa de situações de emergência e calamidade pública reconhecidas pelo Governo do Brasil.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), cerca de 1,22 milhão de famílias serão alcançadas pela operação especial. Ao todo, o repasse previsto para este grupo chega a R$ 817,9 milhões, sem necessidade de seguir a ordem do Número de Identificação Social (NIS).

No Nordeste, o Rio Grande do Norte aparece com o maior número de municípios contemplados, somando 124 cidades. O estado reúne 262,81 mil famílias beneficiadas e R$ 174,2 milhões em transferências, enquanto Pernambuco concentra o maior volume de recursos liberados, com R$ 366,1 milhões destinados a 551.494 famílias.

A Paraíba também entrou na lista de pagamentos unificados após as fortes chuvas registradas nas últimas semanas. No estado, 31 municípios terão a antecipação do benefício, alcançando 202.209 famílias. Já Sergipe contabiliza seis cidades atendidas, com repasses de R$ 22,1 milhões para 33.153 famílias.

Créditos: Lyon Santos/MDS

Operação especial mantém pagamentos antecipados

Na Região Norte, o Amazonas participa da ação com Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira. As três cidades somam 14.272 famílias beneficiadas, enquanto Roraima recebeu autorização para antecipar os pagamentos em seis municípios, incluindo áreas do território Yanomami, totalizando R$ 35,4 milhões em transferências.

O Pará também integra a medida emergencial por meio de Marituba, com 19.428 famílias atendidas. No Sudeste, Rio das Ostras, São João de Meriti e Mesquita, no Rio de Janeiro, tiveram o calendário unificado liberado. Já o Paraná reúne 16 municípios incluídos na operação, que ainda suspende temporariamente bloqueios e cancelamentos ligados à Qualificação Cadastral.