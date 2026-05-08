O pagamento do Bolsa Família de maio será liberado antes da data prevista para beneficiários que vivem em 30 cidades afetadas pelas fortes chuvas. A medida anunciada pelo Governo Federal permitirá que essas famílias recebam os valores logo no primeiro dia do calendário de repasses, sem precisar aguardar o final do NIS.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, a antecipação começará em 18 de maio. Com isso, moradores dos municípios que tiveram situação de emergência reconhecida oficialmente pela União poderão sacar o benefício imediatamente.

A decisão ocorre em meio ao cenário provocado pelos temporais. O Governo da Paraíba informou que milhares de pessoas acabaram afetadas pelos alagamentos.

De acordo com o balanço divulgado pelo estado, 2.774 pessoas ficaram desalojadas e outras 241 desabrigadas. Além disso, mais de 37,4 mil paraibanos sofreram impactos relacionados às chuvas que atingiram diferentes regiões do estado.

Calendário terá mudança para cidades em emergência

Os pagamentos regulares do Bolsa Família neste quinto mês do ano acontecerão entre os dias 18 e 29 de maio. No entanto, os beneficiários das cidades em situação de emergência não precisarão seguir o cronograma tradicional baseado no Número de Identificação Social.

Normalmente, os depósitos são realizados de forma escalonada conforme o número final do NIS. Cada grupo recebe em uma data específica do calendário.

Já para os municípios atingidos pelas chuvas, a liberação será unificada no primeiro dia do calendário. Segundo as informações divulgadas, basta que a cidade tenha situação de emergência reconhecida oficialmente para que os moradores tenham acesso antecipado ao benefício.

As cidades incluídas na antecipação são João Pessoa, Santa Rita, Bayeux, Alhandra, Caaporã, Cruz do Espírito Santo, Gurinhém, Ingá, Itabaiana, Itatuba, Juripiranga, Lagoa Seca, Massaranduba, Mogeiro, Mulungu, Natuba, Pedras de Fogo, Pilar, Pilões, Pitimbu, Riachão do Bacamarte, Rio Tinto, Salgado de São Félix, São José dos Ramos, São Sebastião de Lagoa de Roça, Sapé, Serra Redonda, Serraria, Alagoa Grande e Areia.

Chuvas mobilizaram força-tarefa na Paraíba

O Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba divulgou números relacionados à operação montada para enfrentar os efeitos das enchentes. Segundo o órgão, foram realizados 478 atendimentos durante a operação.

Ainda conforme o balanço apresentado, 349 pessoas precisaram ser retiradas de locais afetados pelas chuvas. A operação contou com 1.489 bombeiros mobilizados para atender as ocorrências nos municípios atingidos.

A força-tarefa também utilizou 386 viaturas, 102 embarcações, uma aeronave e cinco drones. Os equipamentos foram empregados nas buscas e no monitoramento das regiões atingidas.

O reconhecimento da situação de emergência ainda permite que as prefeituras adotem medidas emergenciais. Entre elas estão a abertura de crédito extraordinário, contratação emergencial de serviços e concessão de auxílio financeiro às famílias atingidas pelos temporais.

Créditos: Lyon Santos/ MDS

Benefício extra também poderá ser antecipado

Além da antecipação do Bolsa Família, o Governo Federal informou que municípios com reconhecimento oficial de calamidade pública também poderão receber a liberação antecipada das parcelas do Benefício de Prestação Continuada, o BPC.

A medida amplia o apoio às famílias afetadas pelas enchentes. No entanto, o calendário especial seguirá restrito aos municípios oficialmente reconhecidos em situação de emergência pela União.

Para conferir a data do pagamento, os beneficiários podem verificar o número impresso no cartão do programa. Quem conhece o número do PIS/Pasep também consegue identificar o dia do recebimento.