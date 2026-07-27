O calendário de julho do Bolsa Família chega aos últimos dias de depósitos nesta semana. Os pagamentos seguem até a próxima sexta-feira, 31 de julho, contemplando os beneficiários conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Os repasses continuam sendo realizados pela Caixa Econômica Federal.
Quem ainda não recebeu deve conferir a data correspondente ao final do NIS. Nesta etapa, serão atendidas as famílias com documentos terminados entre 6 e 0. O cronograma mantém o modelo escalonado utilizado mensalmente pelo programa.
Calendário segue até o dia 31 de julho
Os depósitos desta semana começam na segunda-feira para quem possui NIS final 6. Na terça-feira, o pagamento será destinado aos beneficiários com final 7. Na sequência, recebem os finais 8, 9 e, por último, o final 0 na sexta-feira.
As famílias com NIS de final 1 a 5 já tiveram os valores liberados entre os dias 20 e 24 de julho. O número utilizado para definir a data de pagamento pertence ao Responsável Familiar inscrito no Cadastro Único. Essa informação pode ser consultada no cartão do programa e também pelos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem.
O benefício mantém o valor mínimo de R$ 600 por família. Dependendo da composição familiar, o pagamento pode ser acrescido de adicionais destinados a crianças, adolescentes, gestantes, nutrizes e famílias com bebês de até seis meses. Em julho, o valor médio pago aos beneficiários ficou em R$ 679,19.
Como sacar e manter o benefício
Os recursos podem ser utilizados diretamente pelo aplicativo Caixa Tem para pagamentos e transferências. Também é possível realizar compras com a função débito do cartão do programa ou efetuar saques em agências da Caixa, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.
Em municípios com situação de emergência ou estado de calamidade reconhecida pelo Governo Federal, o pagamento pode ocorrer de forma antecipada. Nesse modelo, chamado de pagamento unificado, todos os beneficiários da cidade recebem no primeiro dia do calendário, independentemente do final do NIS.
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