A pressão sobre treinadores costuma crescer rapidamente no futebol brasileiro, especialmente quando os resultados não aparecem como o esperado. No entanto, existe um fator que muitas vezes pesa mais do que o desempenho dentro de campo e acaba travando decisões importantes nos bastidores.

Multa elevada segura decisão no Sul

No caso do Grêmio, a situação mudou muito após a turbulência e os momentos de altos e baixos no Campeonato Brasileiro Justamente por conta desses resultados recentes, a pressão aumentou sobre o trabalho do técnico Luís Castro.

Nas redes sociais, parte da torcida passou a pedir a chegada de Dorival Júnior como possível substituto. No entanto, a diretoria gremista não demonstra intenção de realizar mudanças neste momento, até mesmo por questões financeiras bastante relevantes.

Segundo as informações levantadas, o treinador português possui uma multa rescisória de 8 milhões de dólares, valor que gira em torno de R$ 41 milhões na cotação atual. Esse número elevado acaba sendo um dos principais motivos para que o clube mantenha a confiança no trabalho, mesmo diante da pressão crescente.

Além disso, Luís Castro está no comando do time desde janeiro e tem contrato válido até 2027. Esse vínculo longo reforça ainda mais o cenário de cautela por parte da diretoria, que evita qualquer decisão precipitada neste momento.

Créditos: Lucas Uebel/Grêmio

Situação oposta no Morumbi

Enquanto isso, no São Paulo FC, o cenário é bem diferente quando o assunto é custo para uma eventual troca no comando técnico. Justamente por ter uma multa muito mais baixa, a situação envolvendo Roger Machado chama atenção.

De acordo com o Blog do São Paulo, a demissão do treinador custaria cerca de R$ 3 milhões aos cofres do clube. Esse valor é significativamente inferior ao que se vê em Porto Alegre, o que naturalmente facilita qualquer tomada de decisão em caso de necessidade.

No entanto, a questão financeira no Tricolor paulista não se resume apenas à multa atual do treinador. Isso porque uma possível saída de Roger Machado faria o clube acumular aproximadamente R$ 10 milhões em dívidas com técnicos recentes.

Esses valores incluem compromissos ainda pendentes com nomes como Luis Zubeldía e Hernán Crespo, que passaram pelo comando da equipe anteriormente. Ou seja, mesmo com uma multa menor, o impacto financeiro total ainda é considerável.

Créditos: Rubens Chiri/São Paulo

Diferença impacta planejamento

A comparação entre os dois cenários mostra como os números podem influenciar diretamente as decisões no futebol. No entanto, cada clube precisa avaliar não apenas o custo imediato, mas também o contexto geral antes de qualquer mudança.

No caso do Grêmio, a multa elevada funciona como um verdadeiro bloqueio para qualquer movimentação mais brusca. Até mesmo com a pressão externa aumentando, a diretoria opta por manter a estabilidade justamente por conta do impacto financeiro.

Já no São Paulo FC, a multa mais baixa dá uma margem maior para decisões rápidas, caso o desempenho não agrade. No entanto, o acúmulo de dívidas com treinadores recentes ainda exige cautela por parte da gestão.

Dessa forma, fica evidente que o futebol moderno vai muito além das quatro linhas e envolve decisões estratégicas complexas. Justamente por isso, fatores como contratos e multas rescisórias acabam sendo determinantes até mesmo nos momentos de maior pressão esportiva.