A dupla Gre-Nal vive momentos distintos no mercado da bola. Enquanto o Internacional está perto de confirmar a chegada de um novo reforço para o meio-campo, o Grêmio acompanha o interesse de um clube argentino por um de seus armadores, que pode deixar Porto Alegre na atual janela de transferências.

No Beira-Rio, a diretoria colorada encaminhou a contratação do meia Calebe, jogador pertencente ao Fortaleza e que defendeu o Deportivo Alavés na última temporada. O atleta chegará por empréstimo até o encerramento deste ano.

O contrato prevê uma cláusula de compra obrigatória caso o meia alcance metas previamente estabelecidas. Se isso ocorrer, o Internacional adquirirá 50% dos direitos econômicos do jogador por 1 milhão de euros. O modelo da negociação é semelhante ao utilizado recentemente nas chegadas de Alerrandro e Rodrigo Villagra.

Aos 26 anos, Calebe é conhecido pela capacidade de criação, boa movimentação e versatilidade no setor ofensivo. Canhoto, ele pode desempenhar diferentes funções no meio-campo e possui vínculo com o Fortaleza até o fim de 2028.

Já no Grêmio, o meia colombiano Miguel Monsalve despertou o interesse do Estudiantes de La Plata. A equipe argentina realizou uma sondagem para avaliar a situação do atleta, mas ainda não formalizou uma proposta.

Monsalve perdeu espaço durante o primeiro semestre sob o comando do técnico Luis Castro e tem futuro indefinido no Tricolor. Caso uma oferta oficial seja apresentada nas próximas semanas, a diretoria gremista poderá analisar a possibilidade de negociar o jogador.