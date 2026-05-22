O valor do Bolsa Família para 2027 ainda não foi confirmado, embora rumores sobre um possível aumento tenham voltado a circular nas redes sociais nos últimos dias. Justamente por isso, beneficiários passaram a questionar se o programa poderá ter reajuste já no próximo orçamento federal.

Atualmente, o valor mínimo segue em R$ 600 por família, além dos adicionais previstos conforme a composição familiar. Em maio de 2026, o benefício médio chegou a R$ 678,01, enquanto o programa atende 19,08 milhões de famílias com investimento federal de R$ 12,9 bilhões.

O debate sobre um possível reajuste depende diretamente do orçamento público. Isso porque o governo ainda precisa enviar ao Congresso Nacional a proposta da Lei Orçamentária Anual até 31 de agosto, documento que define receitas e despesas do ano seguinte.

Hoje, o programa funciona com pagamentos extras para determinados grupos familiares. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) mantém adicional de R$ 150 para crianças de até seis anos e mais R$ 50 para gestantes, nutrizes e jovens entre sete e 18 anos incompletos.

Também existe a possibilidade de eventual mudança atingir somente os adicionais, e não o valor base. No entanto, nenhuma medida oficial foi apresentada até agora. Por isso, qualquer informação sobre novo valor deve ser tratada apenas como expectativa, já que ainda não existe aprovação formal.

Créditos: Divulgação/gov.br

O que pode mudar no Bolsa Família em 2027

Outro ponto que entra nessa discussão é a Regra de Proteção, aplicada às famílias que tiveram aumento de renda e continuam recebendo parte do benefício. Atualmente, essas famílias recebem 50% do valor previsto nas regras do programa durante o período de transição definido pelo governo.

Enquanto não há definição sobre reajuste, o calendário de maio segue normalmente conforme o final do NIS. Além disso, o governo reforça que o Bolsa Família continua exigindo Cadastro Único atualizado, renda mensal de até R$ 218 por pessoa e cumprimento das regras de saúde e educação para manutenção do pagamento.