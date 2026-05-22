A convocação de um zagueiro do Corinthians para defender a Seleção Brasileira em amistosos contra os Estados Unidos movimentou os bastidores da base nesta semana. O defensor apareceu entre os nomes escolhidos para os confrontos marcados para junho, justamente em meio ao início da preparação nacional.

O nome chamado pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci foi o de Iago Machado, incluído na lista da Seleção Brasileira Sub-17. A apresentação dos 24 atletas acontecerá no dia 1º de junho, em Natal, cidade escolhida para receber toda a preparação da equipe antes das partidas.

Os amistosos serão realizados na Arena das Dunas, nos dias 7 e 10 de junho. O primeiro compromisso acontecerá em um domingo, às 16h, enquanto o segundo duelo foi marcado para a quarta-feira seguinte, às 20h, mantendo toda a programação concentrada na capital potiguar.

Além das partidas, a comissão técnica definiu que os treinamentos acontecerão no CT QFC e também na própria Arena das Dunas. No entanto, a organização ainda informou que os detalhes envolvendo ingressos serão divulgados posteriormente ao público.

A convocação reúne atletas de 13 clubes brasileiros diferentes e representa o primeiro compromisso da equipe após a disputa do Sul-Americano da categoria. Na competição realizada em abril, o Brasil terminou na terceira colocação, até mesmo mantendo parte importante da base utilizada anteriormente.

Créditos: Rodrigo Gazzanel/Corinthians

Confira a lista completa dos convocados da Seleção Brasileira Sub-17

GOLEIROS

Vitor Wachter – Grêmio FBPA

Gustavo Milani – SC Corinthians

Miguel Rodrigues – Vasco da Gama

LATERAIS

Samuel Almeida – Atlético-MG

Otávio Gabriel – Cruzeiro E.C.

Richard Wendel – Fluminense

Cauan Henrique – E.C. Vitória

ZAGUEIROS

David Brendo – Grêmio FBPA

Talles Beni – Red Bull Bragantino

Breno Sales – Vasco da Gama

Iago Machado – SC Corinthians

MEIO-CAMPISTAS

Eduardo Pape – Cruzeiro E.C.

Gustavo Guedes – Athléthico-PR

Andrey Oliveira – Fluminense

Victor Hugo – Botafogo

Eduardo Conceição – S.E. Palmeiras

Vinícius Almeida – Atlético-MG

ATACANTES

Kauê Furquim – Bahia SAF

Bruno Otávio – Red Bull Bragantino

Riquelme Henrique – Atlético-MG

Bryan Lima – Athléthico-PR

Kelvyn Reis – São Paulo F.C.

Rodrigo Junior – Vasco da Gama

Willian Bispo – Athléthico-PR