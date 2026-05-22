A convocação de um zagueiro do Corinthians para defender a Seleção Brasileira em amistosos contra os Estados Unidos movimentou os bastidores da base nesta semana. O defensor apareceu entre os nomes escolhidos para os confrontos marcados para junho, justamente em meio ao início da preparação nacional.
O nome chamado pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci foi o de Iago Machado, incluído na lista da Seleção Brasileira Sub-17. A apresentação dos 24 atletas acontecerá no dia 1º de junho, em Natal, cidade escolhida para receber toda a preparação da equipe antes das partidas.
Os amistosos serão realizados na Arena das Dunas, nos dias 7 e 10 de junho. O primeiro compromisso acontecerá em um domingo, às 16h, enquanto o segundo duelo foi marcado para a quarta-feira seguinte, às 20h, mantendo toda a programação concentrada na capital potiguar.
Além das partidas, a comissão técnica definiu que os treinamentos acontecerão no CT QFC e também na própria Arena das Dunas. No entanto, a organização ainda informou que os detalhes envolvendo ingressos serão divulgados posteriormente ao público.
A convocação reúne atletas de 13 clubes brasileiros diferentes e representa o primeiro compromisso da equipe após a disputa do Sul-Americano da categoria. Na competição realizada em abril, o Brasil terminou na terceira colocação, até mesmo mantendo parte importante da base utilizada anteriormente.
Confira a lista completa dos convocados da Seleção Brasileira Sub-17
GOLEIROS
Vitor Wachter – Grêmio FBPA
Gustavo Milani – SC Corinthians
Miguel Rodrigues – Vasco da Gama
LATERAIS
Samuel Almeida – Atlético-MG
Otávio Gabriel – Cruzeiro E.C.
Richard Wendel – Fluminense
Cauan Henrique – E.C. Vitória
ZAGUEIROS
David Brendo – Grêmio FBPA
Talles Beni – Red Bull Bragantino
Breno Sales – Vasco da Gama
Iago Machado – SC Corinthians
MEIO-CAMPISTAS
Eduardo Pape – Cruzeiro E.C.
Gustavo Guedes – Athléthico-PR
Andrey Oliveira – Fluminense
Victor Hugo – Botafogo
Eduardo Conceição – S.E. Palmeiras
Vinícius Almeida – Atlético-MG
ATACANTES
Kauê Furquim – Bahia SAF
Bruno Otávio – Red Bull Bragantino
Riquelme Henrique – Atlético-MG
Bryan Lima – Athléthico-PR
Kelvyn Reis – São Paulo F.C.
Rodrigo Junior – Vasco da Gama
Willian Bispo – Athléthico-PR
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