Leila Pereira confirmou recentemente o interesse em Danilo, do Botafogo, enquanto isso, o clube pode enfrentar um novo desmanche nas próximas semanas. Isso porque mais três jogadores do elenco alvinegro passaram a despertar interesse de equipes do futebol europeu, justamente em meio ao momento de instabilidade envolvendo a SAF.

A presidente do Palmeiras admitiu que gostaria de contar novamente com o volante que foi revelado pelo próprio clube paulista. No entanto, ela deixou claro que ainda não existe qualquer negociação em andamento neste momento.

Segundo Leila, o atleta agrada bastante à diretoria e seria um reforço importante para o elenco alviverde. Ainda assim, a dirigente reforçou que o foco atual do Palmeiras está totalmente voltado para a sequência da temporada e também para a disputa da Libertadores.

Enquanto isso, o Botafogo segue convivendo com o assédio vindo do exterior. Mesmo diante da crise financeira envolvendo a SAF, o time continua apresentando bons desempenhos, fator que aumentou ainda mais o interesse europeu em atletas do elenco.

Vitinho, que chegou a participar do ciclo de Carlo Ancelotti na seleção brasileira, entrou na mira do Zenit, da Rússia. Já Matheus Martins voltou a despertar interesse de clubes como Feyenoord, Krasnodar, Coventry City e Celta de Vigo, com o Botafogo estipulando uma possível venda apenas por valores a partir de 8 milhões de euros.

Créditos: Vitor Silva/Botafogo

Botafogo pode perder mais peças na sequência da temporada

Além de Vitinho e Matheus Martins, Newton também passou a receber sondagens do exterior após perder espaço com Franclim Carvalho. O jogador chegou a ficar próximo de uma transferência para o Santos, mas agora entrou no radar do futebol japonês, embora os detalhes da possível negociação ainda não tenham sido revelados.

Dessa forma, o Botafogo pode sofrer novas baixas justamente em um período importante da temporada. Até mesmo jogadores que vinham tendo menos espaço passaram a despertar interesse internacional, cenário que aumenta a preocupação da torcida alvinegra nos bastidores.