Com um investimento de cerca de R$ 500 milhões, uma nova ponte está cada vez mais perto de conectar o Brasil a uma rota comercial que promete facilitar o acesso ao Oceano Pacífico. A estrutura faz parte de um corredor internacional pensado para acelerar o transporte de mercadorias entre países da América do Sul.

A obra em questão é a Ponte da Rota Bioceânica, que liga Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul, à cidade paraguaia de Carmelo Peralta. Atualmente, faltam apenas 21 metros para que as duas partes centrais da estrutura sobre o rio Paraguai sejam finalmente conectadas.

Segundo o governo do Paraguai, equipes seguem trabalhando na instalação dos chamados “segmentos de fechamento”, além das barreiras de proteção para veículos e pedestres. No entanto, a expectativa é que a conexão física entre Brasil e Paraguai aconteça em breve.

A construção está sob responsabilidade do Consórcio Binacional PYBRA e recebeu investimento de 684,6 bilhões de guaranis, valor equivalente a aproximadamente R$ 500 milhões. A ponte integra um corredor internacional que ainda vai passar por Paraguai, Argentina e Chile.

O objetivo da Rota Bioceânica é reduzir o tempo de transporte de mercadorias até mercados internacionais. Até mesmo produtos brasileiros poderão chegar aos portos chilenos com uma logística considerada mais rápida para acesso aos países asiáticos.

Créditos: Divulgação/Governo do Mato Grosso do Sul

Acesso à ponte também avança no Paraguai

Além da ponte, o Paraguai também acelera as obras de acesso que vão ligar a estrutura até a Rota PY15, principal eixo da Rota Bioceânica no país. O trecho terá cerca de 3,8 quilômetros de asfalto, incluindo obras de drenagem, limpeza da área e instalação de cercas.

De acordo com o projeto, o acesso começará aproximadamente 4,5 quilômetros antes da área urbana de Carmelo Peralta. Depois, seguirá por mais 2,6 quilômetros ao norte e outros 1,2 quilômetro ao leste, fortalecendo justamente a integração logística entre os países da América do Sul.