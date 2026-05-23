Atravessando uma enorme crise financeira, o Botafogo precisará vender alguns de seus principais jogadores para fazer dinheiro. Tendo isso em vista, um dos atletas do atual elenco que podem ser negociados na janela de transferências do meio do ano é Álvaro Montoro.

O meia-atacante de 19 anos de idade desperta interesse do mercado europeu e tem grandes chances de receber propostas em breve. Diante dessa possibilidade, o Glorioso definiu o preço de 25 milhões de euros, quantia que na cotação atual corresponde a R$ 146 milhões, para liberá-lo.

Uma eventual venda do jovem argentino representaria um alívio e tanto na situação do Alvinegro de General Severiano. O mesmo se aplica a outras movimentações, como a de Alexander Barboza, por exemplo, negociado com o Palmeiras por 4 milhões de dólares, ou cerca de R$ 20 milhões.

Créditos: Vítor Silva/Botafogo

Além desses dois nomes, outro que também pode seguir o mesmo destino e deixar o clube na janela é Danilo. Um dos destaques em atividade no futebol brasileiro, o volante trabalha com a ideia de uma mudança de ares em julho, seja dentro do próprio cenário nacional ou uma volta para o Velho Continente.

Botafogo está afundado em dívidas

O plano do Fogão de vender algumas de suas principais peças tem como base sua atual situação financeira. O clube carioca acumula dívidas e precisa fazer algo a respeito se não quiser se complicar ainda mais futuramente.

De acordo com o balanço divulgado recentemente, o Glorioso tem um passivo total de R$ 2 bilhões. Quantia que representa um crescimento de quase meio bilhão de reais em relação ao que foi registrado no fim de 2024.

A SAF do Botafogo, contudo, considera que o valor real da dívida é de R$ 1,8 bilhão, tendo em vista que cerca de R$ 260 milhões em receitas antecipadas não foram incluídos na conta.