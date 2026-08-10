Botafogo, Internacional e Atlético-MG demonstram interesse em contratar Niclas Eliasson, atacante de dupla nacionalidade. Ele pertence ao AEK, clube grego campeão da liga, onde atuou principalmente no banco de reservas.

O jornalista Lucas Dias informou que o Internacional enviou proposta de empréstimo de um ano com opção de compra. Nenhuma oferta de Botafogo ou Atlético-MG foi confirmada, nem há prazo definido para a negociação.

Eliasson, de 30 anos, já negociou com Grêmio e Santos, mas não assinou contrato no Brasil. Ele fala português fluente, pois sua mãe nasceu na Bahia, facilitando sua adaptação ao futebol brasileiro.

Inter propõe empréstimo com opção de compra

A proposta prevê emprestar o atacante por um ano e avaliar seu desempenho antes da compra. Se a cláusula for exercida, o Inter assegurará os direitos econômicos ao final do período.

Os empréstimos são comuns no futebol brasileiro, pois reduzem riscos ao testar o jogador antes da compra. A cláusula de compra costuma ter um valor fixo, evitando disputas posteriores entre clubes.

Outros clubes na disputa

Botafogo e Atlético-MG ainda não confirmaram formalmente propostas ao AEK. A falta de detalhes mantém a negociação em aberto, podendo mudar a decisão final.

O proprietário do AEK decidirá o futuro de Eliasson, considerando o interesse demonstrado. Torcedores aguardam a definição, alimentando o otimismo de uma vinda ao Brasil.

Perfil do atacante sueco-brasileiro

Niclas Eliasson nasceu em Varberg, a 17 km de Estocolmo, e tem cidadania brasileira por mãe. Com 30 anos, o atacante canhoto costuma jogar na ponta direita, oferecendo velocidade e finalização.

Antes de chegar ao AEK, atuou em clubes europeus que moldaram seu estilo, mas ficou no banco na temporada. Fluente em português graças à mãe baiana, ele se adapta rapidamente ao ambiente de futebol brasileiro.

Se o Inter exercer a opção, Eliasson pode assinar contrato definitivo ainda nesta temporada. Caso outra proposta vença, o atacante poderá vestir a camisa de Botafogo ou Atlético-MG.