Robinho Jr. voltou a ser assunto no noticiário do Santos. Desta vez, porém, a novidade sobre o garoto de 18 anos de idade envolve seu salário. De acordo com informação do jornalista Rodolfo Gomes, o atacante recebe cerca de R$ 584 mil mensais no clube paulista.

Esse valor estaria dividido entre CLT e direitos de imagem, modelo de pagamento utilizado, principalmente, na elite do futebol nacional. As cifras chamam atenção por se tratar de um jovem que ainda está tentando se firmar no profissional e não soma nenhum gol marcado no time de cima.

Desde que foi promovido, Robinho não balançou a rede nenhuma vez em partidas oficiais. O único gol marcado por ele foi em um amistoso contra o União São João, de pênalti. Embora o salário no esporte bretão não seja definido somente pelo desempenho em campo, o contraste entre vencimentos e performance individual surpreende.

Além das questões atreladas ao campo e bola, também são considerados pontos como potencial de mercado, idade, duração contratual, concorrência no momento da renovação, projeção futura e condições negociadas por representantes podem influenciar significativamente os valores.

Créditos: Raul Baretta/ Santos FC.

Titular do Santos recebe menos que Robinho Jr.

A efeito de comparação, Gabriel Bontempo recebe R$ 200 mil por mês no Peixe. Diferentemente do companheiro, o meio-campista é titular e um dos destaques da equipe alvinegra. Na atual temporada, ele soma cinco gols e quatro assistências distribuídas.

Esse contraste é justamente o que chama atenção. Um dos titulares e peça importante do time ganha menos que a metade de um reserva que sequer tem gol marcado no profissional. Uma diferença grande de produtividade entre os dois atletas.

E tudo isso é potencializado pela atual situação financeira do clube, que está muito longe de ser das melhores. O Alvinegro tem encontrado dificuldades para honrar os compromissos e isso inclui os pagamentos ao elenco comandado pelo técnico Cuca.