O Botafogo desembolsou US$ 9 milhões para contratar o meia argentino Álvaro Montoro, reconhecido como o quarto melhor driblador sub-20 do Mundo. O atleta assinou vínculo até o encerramento da temporada de 2029.

A transação junto ao Vélez Sarsfield, clube que revelou o jogador, ocorreu durante o ano de 2025. O investimento estratégico visava reforçar o elenco para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da temporada anterior.

Destaques mundiais em dribles: Botafogo

Dados do Sofascore indicam que jovens talentos das principais ligas europeias e sul-americanas dominam as estatísticas de drible. Lamine Yamal, do Barcelona, lidera a lista mundial com 118 jogadas bem-sucedidas em 2026.

A relação inclui Yan Diomande, do RB Leipzig, com 84 ações, enquanto Álvaro Montoro ocupa o terceiro posto com 63 dribles certos. O brasileiro Gabriel Mec, do Grêmio, fecha o grupo com 50 dribles contabilizados.

Mudanças táticas e impacto no Grêmio

Gabriel Mec perdeu espaço no Grêmio após a pausa para o torneio mundial, participando de apenas três partidas dentre os sete jogos recentes. Luís Castro, técnico do time, justificou a ausência por alterações na formação central.

O treinador implementou um modelo com três volantes, deslocando Noriega, Nardoni e Villasanti para funções específicas no meio. Essa reestruturação tática, que prioriza a proteção defensiva, acabou limitando as oportunidades para o jovem meia-atacante de 18 anos dentro da equipe.

O rendimento de jovens talentos depende tanto da capacidade técnica individual quanto da estrutura coletiva estabelecida pelos treinadores. A próxima rodada da competição confirmará se o modelo tático atual será mantido pelas comissões técnicas envolvidas.