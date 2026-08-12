O Vasco da Gama está cada vez mais perto de ser vendido. Ao que tudo indica, a SAF cruzmaltina passará para as mãos do novo investidor por uma quantia bilionária. Embora sejam elevadas, as cifras que envolvem o negócio sequer dão para a largada em comparação com a venda dos Lakers.

Nesta semana, a 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro publicou o edital para a alienação judicial da UPI Equity, unidade produtiva isolada que representa 90% das ações da nova SAF vascaína. A proposta é de, no mínimo, R$ 650 milhões de investimento pelos próximos cinco anos.

Caso a proposta seja aprovada, o valor será destinado a melhorias no elenco principal, investimentos no CT e evolução da infraestrutura das categorias de base. Segundo informou o portal ‘ge’, existe um acerto encaminhado com Marcos Lamacchia que pode superar a casa dos R$ 2 bilhões em investimentos.

Enquanto isso, o Los Angeles Lakers deve ser vendido por cifras ainda mais elevadas nos Estados Unidos. De acordo com ESPN de lá, a franquia da Califórnia está perto de ser negociada por US$ 12,5 bilhões, quantia que na cotação atual equivale a R$ 64,7 bilhões. Trata-se da maior venda de uma franquia esportiva na América do Norte.

Créditos: Instagram/Lakers

Venda dos Lakers precisa passar pela NBA

Conforme prevê o regulamento da liga, a transação precisa passar pela aprovação do Conselho de Governadores da NBA. O processo pode levar meses para ser concluído. Não foi noticiado o percentual exato da venda e se o atual dono, Mark Walter, manterá alguma parte.

Em outubro do ano passado, Mark desembolsou US$ 10 bilhões para adquirir a equipe roxa e dourada. Se o negócio for concluído – tudo indica que sim –, o controle da franquia passará para as mãos de Josh Kushner e Bob Iger. O primeiro é fundador da Thrive Capital, gestora de investimentos em tecnologia de Nova York, enquanto o outro comandou a Disney por quase duas décadas.