Atravessando um momento delicado financeira e institucionalmente, o Botafogo se prepara para a segunda janela de transferências da temporada. Precisando fazer dinheiro, o clube carioca planeja a venda de três jogadores. Mas, ao mesmo tempo, também pretende se reforçar para não deixar o período de contratações passar em branco.

O primeiro atleta que deve ser negociado para gerar receita e reduzir a folha salarial é Alexander Barboza. Ao que tudo indica, o zagueiro argentino será negociado com o Palmeiras. As tratativas entre as partes estão avançadas e o ídolo alvinegro passará a vestir a camisa palestrina na sequência da jornada.

Outro que também tem tudo para ser vendido é Danilo, que deve render um dinheiro ainda mais elevado que Barboza. Um dos melhores jogadores em atividade no futebol brasileiro atualmente, o meio-campista vive a expectativa de disputar a Copa do Mundo e desperta o interesse de diversos mercados, incluindo o europeu.

Créditos: Vítor Silva/Botafogo

Por fim, o terceiro atleta que tem grandes chances de deixar o Glorioso é o volante Huguinho, que retornou recentemente de um período de empréstimo ao RWDM Brussels, da Bélgica. O jovem meio-campista de 19 anos de idade tem propostas e pode ser negociado pelo mesmo motivo dos companheiros.

Botafogo vai atrás de reforços

Em contrapartida, a diretoria botafoguense também pensa na chegada de reforços. A ideia é, principalmente, priorizar os profissionais que estão disponíveis no mercado da bola, tendo em vista a atual situação financeira da instituição.

O foco é fortalecer as posições consideradas mais carentes do plantel. Contudo, o registro de novos jogadores depende das pendências jurídicas existentes com a Fifa, uma vez que as sanções de transfer ban continuarão valendo enquanto não forem quitadas.

O clube tenta reverter essa situação a tempo de poder se reforçar nesta segunda janela de transferências da temporada. Existe a expectativa, nos bastidores, de que as restrições sejam suspensas antes da reabertura do período de contratações.