A biodiversidade do Peru ganha novos entornos com o passar dos meses. Diversos cientistas e pesquisadores do país lideram expedições marítimas e terrestres para desbravar um pouco mais da flora e fauna. Sempre os resultados trazem novidades e descobertas para a academia.

Não só à academia como à história do Peru. Aliás, é partir desse contato dos cientistas com as espécies que é possível criar laços junto do passado e constituir a história geológica e biológica do país. Desta vez, a descoberta de um animal sai da Universidade Nacional de San Marcos (UNMSM).

Os pesquisadores realizaram uma expedição no Deserto de Ocucaje, na região de Ica, e encontraram o fóssil de uma nova espécie de sardinha. A região é emblemática para a paleontologia com contribuições fantásticas ao longo dos últimos anos de exploração. Há uma abundância de restos marinhos no local.

Créditos: Freepik/IA

Animal viveu há 8 milhões de anos

O animal mal foi encontrado e já recebeu um nome, será Sardinops humboldt, em homenagem ao naturalista alemão, Alexander Von Humboldt. O fóssil encontrado pelos pesquisadores corresponde a um organismo na casa de 38cm e com peso superior a 400 gramas. As medições são semelhantes à do Sardinops sagax, conhecido como sardinha-do-pacífico.

O estudo da Universidade Nacional de San Marcos aponta que essas sardinhas tiveram um papel fundamental na cadeia alimentar do período Mioceno, há oito milhões de anos. Na ausência dessa espécie, provavelmente, seria impossível a sobrevivência de outras e assim por diante. Apesar de não existir tanto reconhecimento do Peru na academia brasileira, as descobertas recentes colocam os pesquisadores do país e a própria região como referências para conhecer a biodiversidade na América do Sul.